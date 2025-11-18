MEMORIA HISTORIKOA
Morkaiko mendiko gurutzea eraitsi dute

Zementuzko gurutzea Gerra Zibilean Morkaikon hil zen Carlos de Borbon y Orleans zenaren omenez (Juan Carlos I.aren osaba) eraiki zuten. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko, baina momentuz ez dute inor atxilotu. 

Morkaiko gurutzea cruz elgoibar
Morkaiko mendiko gurutzea, eraitsita. Argazkia: @Elgoibar1936
Agentziak | EITB

Morkaiko mendiaren gailurrean zegoen gurutzea eraitsi dute bart, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Zementuzko gurutzea Gerra Zibilean Morkaikon hil zen Carlos de Borbon y Orleans zenaren omenez (Juan Carlos I.aren osaba) eraiki zuten. 

Atzo Elgoibarko Udaltzaingoak eman zuen abisua, 22:23ak aldera, eta horren berri izan ondotik Ertzaintzaren patruila bat gerturatu zen tokira. 

Agenteek gurutzea lurrean zegoela egiaztatu zuten, baina ez zuten inguruan inor ikusi. 

Gurutzea eraistearekin batera "Xake mate Borbon, duintasuna mendi tontorrean" idatzi dute monumentuaren oinarrian. 

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko, baina oraingoz ez dute inor atxilotu

Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak kendu beharreko sinbologia frankisten artean gehitu zuen 2019an egindako txostenean, baina oraindik zutik jarraitzen zuen. Elgoibar 1936 kolektiboak sare sozialetan nabarmendu duenez, "Udalaren betebeharra zen ikur hau kentzea". 

Elgoibarko Udalak bozeramaile batzordearen premiazko bilera deitu du 13:30ean. 

Frankismoa Memoria Historikoa elgoibar Eguneko Titularrak Politika

