Martxoak 3 y Sanfermines 78 piden que el Estado reconozca plenamente a las "víctimas del franquismo sin Franco"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Martxoak 3 eta Sanfermines 78 Gogoan elkarteek eskatu dute Estatuak "frankismoak Franco gabe eragindako biktimak" erabat aintzat har ditzala
author image

EITB

Última actualización

Presentarán mociones en varios ayuntamientos solicitando la adhesión de los grupos del pleno para instar al Gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado y dar pasos reales para garantizar el derecho a la verdad. Asimismo, la asociación 3 de marzo se siente dolida y ninguneada, después de que el Patronado de la Fundación Memorial 3 de Marzo se haya reunido sin contar con ellos. 

Franquismo Víctimas de abusos policiales Vitoria-Gasteiz Política

