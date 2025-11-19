Franquismo
50 años después de la muerte de Franco, la Ley de Secretos Oficiales sigue sin modificarse

Documento secreto. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Franco hil eta 50 urtera, Sekretu Ofizialen Legea aldatu gabe dago oraindik

La Ley de Secretos Oficiales de 1968 nace en el marco de la dictadura franquista y, a pesar de que han pasado 50 años desde la muerte del dictador, su reforma todavía no ha sido efectuada. El régimen de secretos oficiales vigente en en el Estado español otorga al Consejo de Ministros y al Consejo de Jefes de Estado Mayor la facultad de clasificar información que pueda amenazar la seguridad y defensa del Estado en dos categorías: secreto y reservado.

