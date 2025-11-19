El lehendakari, Imanol Pradales, apuesta por "dar velocidad" a la Macrorregión Atlántica después de que a la ministra delegada para el Mar y la Pesca de Francia, Catherine Chabaud, le haya "seducido muchísimo" el proyecto en la reunión que han mantenido este miércoles en París.

Durante su visita oficial, Pradales ha mantenido un encuentro esta mañana con Chabaud para tratar sobre cooperación europea y marítima, de cara a materializar la creación de la Macroregión Atlántica. En declaraciones posteriores, el presidente del Ejecutivo vasco ha subrayado que es la primera ocasión, "después de 31 años, en la que se produce una reunión entre un Lehendakari y una ministra o un ministro de un Gobierno francés, y esto tiene un valor político en sí mismo".



Según ha destacado, es "muy importante" este encuentro porque "se abre una puerta a un nuevo marco de relaciones en el que Euskadi puede plantear proyectos que puedan ser de interés común" para el Estado francés y la Comunidad Autónoma Vasca.



Además, ha subrayado que la ministra le ha trasladado que le ha "seducido muchísimo la idea" de la Macrorregión Atlántica, y la ve "en sentido muy positivo". "Es importante que se implique el Gobierno francés al máximo nivel para sacar este proyecto adelante. Utilizando sus palabras, ha dicho: 'vamos a ver cómo podemos avanzar juntos y cómo podemos alinear los intereses de Francia y los intereses de Euskadi'", ha resaltado.



A su juicio, se trata de algo "muy relevante para la relación de Euskadi con el Estado francés". "Nos ha abierto puertas, porque quiere que tengamos reuniones con otro ministerio, y que hablemos también a nivel de secretarios de Estado de este proyecto y de otras cuestiones que puedan existir de interés común para Euskadi y Francia", ha precisado.



