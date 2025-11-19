GOBIERNO VASCO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales: "Se abre un nuevo marco de relaciones con Francia"

El jefe del Gobierno Vasco ha afirmado que la idea de la eurorregión atlántica ha suscitado "muchísimo" interés a la ministra francesa. "Lo que hemos hecho es abrir una puerta a una relación y creo que eso es políticamente muy relevante", ha resumido.
imanol pradales Catherine Chabaud
Imanol Pradales y Catherine Chabaud, hoy, en París. Foto: @Imanol_Pradales
Euskaraz irakurri: Pradales: "Harreman esparru berri bat zabaldu da Frantziarekin"
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, apuesta por "dar velocidad" a la Macrorregión Atlántica después de que a la ministra delegada para el Mar y la Pesca de Francia, Catherine Chabaud, le haya "seducido muchísimo" el proyecto en la reunión que han mantenido este miércoles en París. 

Durante su visita oficial, Pradales ha mantenido un encuentro esta mañana con Chabaud para tratar sobre cooperación europea y marítima, de cara a materializar la creación de la Macroregión Atlántica. En declaraciones posteriores, el presidente del Ejecutivo vasco ha subrayado que es la primera ocasión, "después de 31 años, en la que se produce una reunión entre un Lehendakari y una ministra o un ministro de un Gobierno francés, y esto tiene un valor político en sí mismo".

Según ha destacado, es "muy importante" este encuentro porque "se abre una puerta a un nuevo marco de relaciones en el que Euskadi puede plantear proyectos que puedan ser de interés común" para el Estado francés y la Comunidad Autónoma Vasca.

Además, ha subrayado que la ministra le ha trasladado que le ha "seducido muchísimo la idea" de la Macrorregión Atlántica, y la ve "en sentido muy positivo". "Es importante que se implique el Gobierno francés al máximo nivel para sacar este proyecto adelante. Utilizando sus palabras, ha dicho: 'vamos a ver cómo podemos avanzar juntos y cómo podemos alinear los intereses de Francia y los intereses de Euskadi'", ha resaltado.

A su juicio, se trata de algo "muy relevante para la relación de Euskadi con el Estado francés". "Nos ha abierto puertas, porque quiere que tengamos reuniones con otro ministerio, y que hablemos también a nivel de secretarios de Estado de este proyecto y de otras cuestiones que puedan existir de interés común para Euskadi y Francia", ha precisado.

Imanol Pradales Gobierno Vasco París Francia Iparralde Política

Te puede interesar

María Chivite
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Chivite afirma que la UCO "en nada señala al Gobierno de Navarra en ilegalidades"

La presidenta de Navarra ha subrayado, que fue su Gobierno el que "encargó auditorías tanto internas como externas y en un ejercicio de transparencia está colaborando con la comisión de investigación también abierta en el Parlamento". Como secretaria general del PSN-PSOE, ha insistido en "el desconocimiento de la información que ha sido revelada en este último informe de la UCO" y ha expresado su "más rotundo rechazo porque a la política se viene a servir, no a servirse".
PAMPLONA, 17/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, este lunes en Pamplona, antes de la celebración de la reunión semanal del Euzkadi Buru Batzar. EFE/Iñaki Porto
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El PNV niega haber pedido nombramientos tras la moción de censura de 2018 y rechaza cualquier vinculación con la ‘trama Cerdan’

El partido jeltzale ha desmentido haber solicitado tres cargos públicos al Gobierno español y ha rechazado cualquier relación con la investigación de la Guardia Civil sobre la presunta trama de amaño de obra pública, después de que un informe de la UCO implicara a la formación en supuestas “peticiones de nombramiento” en 2018.
ley de secretos
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La Ley de Secretos Oficiales, una "mancha" en la democracia española

La Ley de Secretos Oficiales de 1968 nace en el marco de la dictadura franquista y, a pesar de que han pasado 50 años desde la muerte del dictador, su reforma todavía no ha sido efectuada. El régimen de secretos oficiales vigente en en el Estado español otorga al Consejo de Ministros y al Consejo de Jefes de Estado Mayor la facultad de clasificar información que pueda amenazar la seguridad y defensa del Estado en dos categorías: secreto y reservado.
Cargar más
Publicidad
X