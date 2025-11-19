Pradales: "Harreman esparru berri bat zabaldu da Frantziarekin"
Lehendakariak azaldu duenez, Makroeskualde Atlantikoaren gaiak "seduzitu" egin du Catherine Chabaud Frantziako Gobernuko Itsaso eta Arrantza ministroa. Aukera ikusten du "elkarlanean aurrera egiteko".
Makroeskualde Atlantikoa eratzeko bidean aurrerapausoak eman direla uste du Imanol Pradales lehendakariak, gaur Catherine Chabaud Frantziako Gobernuko Itsaso eta Arrantza ministro ordezkari izendatu berriarekin bildu ostean. Parisen elkartu dira bi mandatariak, eta lehendakariak aurreratu duenez, Makroeskualdearen gaiarekin interes handia azaldu du Chabaudek. "Proiektuak seduzitu egin du", esan du.
Gasteizko gobernuburuak atzo abiatu zuen bidaia ofiziala Parisera, "Euskadi-Frantzia arteko harreman instituzionalak, europarrak eta kulturalak indartzeko helburuarekin". Itsaso eta Arrantza ministroarekin bildu ostean hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, pozik agertu da Pradales: "Bilera oso ondo joan da. Aukera izan dut Makroeskualdearen gaia zuzenean azaltzeko eta gustatu zaio proiektua, seduzitu egin du. Aukera dago elkarlanean aurrera egiteko".
Halaber, lehendakariak nabarmendu du gaurko bilerak "balio politiko handia" duela. "31 urte eta gero, lehen aldia da lehendakaria Frantziako Gobernuko ministro batekin biltzen dela, eta horrek balio politiko handia du", azaldu du.
Bere hitzetan, "harreman-esparru berri bat zabaldu da Frantziarekin", eta hor, aukera ikusten du Euskadik bere intereserako proiektuak azaltzeko.
