Sánchez se abre a la demanda vasca de selecciones propias pero recuerda los límites legales

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado en el Congreso que está dispuesto a atender las demandas de la sociedad vasca para avanzar hacia selecciones deportivas propias, tal y como reclamó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. “Estamos comprometidos en escucharlas”, ha señalado durante la sesión de control.

Sánchez ha matizado, no obstante, que la oficialidad no depende únicamente del Ejecutivo, sino de la voluntad de las federaciones internacionales de cada disciplina. Ha recalcado que el Gobierno español hará “lo que esté en su mano” y que trabajará “con rigor y diálogo” dentro del marco jurídico vigente.

Aizpurua insistió en que el reconocimiento de la plurinacionalidad debe traducirse en hechos y no quedarse en símbolos. Por ello pidió al presidente abrir ya la vía para el reconocimiento efectivo de la selección vasca, una demanda que, aseguró, “tarde o temprano deberá ser atendida”.