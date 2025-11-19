Sanchezek euskal selekzioak ofizial egiteko borondatea azaldu du, baina legezko mugak errespetatu behar direla gogorarazi du
Espainiako presidenteak Euskal Herriaren nahiak entzungo dituela esan du, baina azken erabakia nazioarteko federazioen esku dagoela azpimarratu du.
Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek Kongresuan esan du prest dagoela euskal gizartearen eskaerei erantzuteko, kirol selekzioak ofizial izan daitezen aurrera egiteko, Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramaileak eskatu bezala. “Entzuteko konpromisoa dugu”, adierazi du kontrol saioan.
Hala ere, Sanchezek zehaztu du ofizialtasuna ez dagoela soilik Espainiako Gobernuaren esku, diziplina bakoitzeko nazioarteko federazioen borondatearen esku dago eta. Espainiako Gobernuak “bere esku dagoena” egingo duela eta indarrean dagoen marko juridikoaren barruan “zorroztasunez eta elkarrizketarekin” lan egingo duela azpimarratu du.
Aizpuruak azpimarratu zuen plurinazionalitatearen aitortza ekintzen bidez islatu behar dela, bidea ez baita sinboloen bidez urratzen. Horregatik eskatu zion presidenteari euskal selekzioaren aitortza eraginkorrerako bidea irekitzeko, eta, baieztatu zuenez, “lehenago edo geroago erantzun egin beharko zaio” eskari horri.
Zure interesekoa izan daiteke
Epaileak aske utzi du Santos Cerdan, kartzelan ia bost hilabete eman ostean
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohia aske uztea erabaki du, frogak suntsitzeko arriskua "asko arindu" dela iritzita.
Chiviteren esanetan, UCOk "ez du Nafarroako Gobernua legez kanpoko kontuekin lotzen"
Nafarroako lehendakariak nabarmendu du bere Gobernuak "barneko nahiz kanpoko auditoriak eskatu" dituela, eta "Parlamentuan irekitako ikerketa-batzordearekin kolaboratzen" ari dela "gardentasun ariketa" eginez. PSN-PSOEren idazkari nagusi gisa azpimarratu duenez, ez zeukan UCOren azken txostenean esan direnen berri eta erabat arbuiatu ditu gertaerak "politikara gizartearen alde lan egitera gatoz, eta ez nork bere alde egiteko".
Albiste izango dira: UCOk Cerdani buruz egindako azken txostena, House Action kongresua eta Etxepare Institutuaren 15. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EAJk ukatu egin du 2018ko zentsura-mozioaren truke izendapenak eskatu izana, eta esan du ez duela "Cerdan sarearekin" zerikusirik
Adierazi dute gezurra dela Espainiako Gobernuari hiru kargu publiko eskatu izana, eta ukatu egin dute Guardia Zibilak obra publikoko ustezko sarearekin zerikusirik izatea, UCOren txosten batek alderdia 2018ko "izendapen-eskaeretan" inplikatu berritan.
Sekretu Ofizialen Legea, "orban" bat Espainiako demokrazian
1968ko Sekretu Ofizialen Legea diktadura frankistaren baitan sortu zen, eta diktadorea hil zenetik 50 urte igaro diren arren, oraindik ez da haren erreforma egin. Espainiako Estatuan indarrean dagoen sekretu ofizialen erregimenak Ministroen Kontseiluari eta Estatu Nagusiko Buruen Kontseiluari ahalmena ematen die Estatuaren segurtasuna eta defentsa arriskuan jar dezakeen informazioa bi kategoriatan sailkatzeko: sekretua eta erreserbatua.
Otxandianoren ustez, Eusko Jaurlaritzak "ez du interes berezirik" aurrekontuak EH Bildurekin negoziatzeko
EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, aurrekontuen proposamen "errealista" aurkeztu dute, eta Jaurlaritzaren erantzunaren zain daude orain. Hala ere, haren ustez, Gobernua "ez da oso sinesgarri" agertu oposizioari negoziatzea eskaintzeko orduan, batik bat, azken asteetan izandako jarreragatik.
UCOk Cerdani buruz egindako azken txostenak hautsak harrotu ditu Nafarroan
UPNk eta Nafarroako PPk Maria Chivite Foru Gobernuko presidentearen aurka egin dute, eta PSNk, berriz, Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiaren "jokabide onartezina" deitoratu du.
Sanchezek Cerdani buruz: "Erantzukizun politikoa hartu dugu, eta orain Justiziaren garaia da"
Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, gobernua "Justiziarekin elkarlanean aritu da" eta "irmo jokatu du"; hori dela eta, orain "ikerketen garapenaren zain egotea" dagokio.
EAJk hiru kargu publiko izendatzea eskatu zion Cerdani, UCOren txosten baten arabera
Informazio zabaldu eta berahala, EAJk ukatu egin du Guardia Zibilaren txostenean jasotakoa. Jeltzaleek esan dute ez dutela inolako loturarik 'Koldo auzia' dela eta ikertzen ari diren ustelkeria sareakin, eta ziurtatu dute aipatzen diren izendapen eskarien inguruan ez dakitela ezer.