Sanchezek euskal selekzioak ofizial egiteko borondatea azaldu du, baina legezko mugak errespetatu behar direla gogorarazi du

Espainiako presidenteak Euskal Herriaren nahiak entzungo dituela esan du, baina azken erabakia nazioarteko federazioen esku dagoela azpimarratu du.

Agentziak | EITB

Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek Kongresuan esan du prest dagoela euskal gizartearen eskaerei erantzuteko, kirol selekzioak ofizial izan daitezen aurrera egiteko, Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramaileak eskatu bezala. “Entzuteko konpromisoa dugu”, adierazi du kontrol saioan.

Hala ere, Sanchezek zehaztu du ofizialtasuna ez dagoela soilik Espainiako Gobernuaren esku, diziplina bakoitzeko nazioarteko federazioen borondatearen esku dago eta. Espainiako Gobernuak “bere esku dagoena” egingo duela eta indarrean dagoen marko juridikoaren barruan “zorroztasunez eta elkarrizketarekin” lan egingo duela azpimarratu du.

Aizpuruak azpimarratu zuen plurinazionalitatearen aitortza ekintzen bidez islatu behar dela, bidea ez baita sinboloen bidez urratzen. Horregatik eskatu zion presidenteari euskal selekzioaren aitortza eraginkorrerako bidea irekitzeko, eta, baieztatu zuenez, “lehenago edo geroago erantzun egin beharko zaio” eskari horri.

Espainiako gobernua Pedro Sanchez EH Bildu Politika

