Duras críticas de la mayoría de la investidura al fallo contra García Ortiz
Aunque afirman que esperarán a analizar la sentencia completa para hacer una valoración más profunda, las primeras impresiones de PSOE, Sumar, ERC, y PNV sobre el fallo hablan de “golpe judicial” o “judicialización de la política”.
Los partidos que formaron la mayoría para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez han criticado el fallo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. A la espera de conocer la sentencia completa, califican el fallo como “golpe judicial” o “judicialización de la política”.
Al igual que el Gobierno, el PSOE ha afirmado en un comunicado que, a la espera de conocer el contenido íntegro de la sentencia, “respeta” la condena, pero ha subrayado que no la comparte.
Desde Ferraz también han querido reconocer la labor del fiscal general, "su compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas".
No obstante, el portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ha calificado el fallo como "una auténtica vergüenza". Ha asegurado que acatarán la sentencia, pero ha espetado que “sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza”.
El otro socio del Gobierno de coalición, Sumar, considera que la condena Supremo es un "golpe judicial" y "la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno".
Fuentes del movimiento han señado que es “un intento de interferir en la vida democrática” del país, ya que la decisión del TS “está basada en indicios débiles y sin una sola prueba”.
La líder de la formación, Lara Hernández, ha relacionado la sentencia con una frase de Jose María Aznar de 2023, cuando, al referirse a la investidura y la Ley de Amnistía, pidió que “el que pueda hacer que haga”
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de "puro golpismo judicial" el fallo del TS en su cuenta de la red social X, y asegura que “la derecha judicial asesina civilmente” a García Ortiz “para tapar la corrupción de Ayuso y su novio”.
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha valorado la decisión del TS en redes sociales. Considera que el fallo lanza “un mensaje claro”, el de “Ayuso no se toca” y ha recordado que el escándalo de las mascarillas se llevó por delante a Pablo Casado.
En cuanto a EH Bildu, su secretario general Arnaldo Otegi también ha vinculado las palabras del expresidente Aznar con la inhabilitación impuesta al fiscal general en su cuenta de la red X.
Mientras, EAJ/PNV ve la condena a García Ortiz como un ejemplo de la “judicialización de la política" porque “perjudica a todos”. Así lo ha expresado su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, en su cuenta de la red X.
La portavoz jeltzale ha mostrado “su perplejidad”, tras afirmar que analizarán “en profundidad la sentencia”.
