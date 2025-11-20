Duras críticas de la mayoría de la investidura al fallo contra García Ortiz

Los partidos que formaron la mayoría para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez han criticado el fallo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. A la espera de conocer la sentencia completa, califican el fallo como “golpe judicial” o “judicialización de la política”.

Al igual que el Gobierno, el PSOE ha afirmado en un comunicado que, a la espera de conocer el contenido íntegro de la sentencia, “respeta” la condena, pero ha subrayado que no la comparte.

Desde Ferraz también han querido reconocer la labor del fiscal general, "su compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas".

No obstante, el portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ha calificado el fallo como "una auténtica vergüenza". Ha asegurado que acatarán la sentencia, pero ha espetado que “sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza”.

El otro socio del Gobierno de coalición, Sumar, considera que la condena Supremo es un "golpe judicial" y "la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno".

Fuentes del movimiento han señado que es “un intento de interferir en la vida democrática” del país, ya que la decisión del TS “está basada en indicios débiles y sin una sola prueba”.

La líder de la formación, Lara Hernández, ha relacionado la sentencia con una frase de Jose María Aznar de 2023, cuando, al referirse a la investidura y la Ley de Amnistía, pidió que “el que pueda hacer que haga”