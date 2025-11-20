Inbestiduraren gehiengoak gogor kritikatu du Garcia Ortizen aurkako zigorra
Epai osoa aztertu ondoren balorazio hobea egingo dutela esan arren, PSOEk, Sumarrek, ERCk eta EAJk epaiari buruz egindako lehen iritziek "kolpe judiziala" edo "politikaren judizializazioa" aipatzen dute.
Pedro Sanchezen inbestidura ahalbidetzeko gehiengoa osatu zuten alderdiek gogor kritikatu dute Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiari bi urteko gaitasungabetzea ezartzea, sekretuak ezagutarazteagatik. Epaia osorik ezagutu ondoren baloratuko dutela adierazi dute, baina lehen iritzietan "kolpe judiziala" eta "politikaren judizializazio" aipatu dituzte.
Gobernuak egin bezala, PSOEk ere zigorra "errespetatzen" duela baina ez duela harekin bat egiten adierazi du ohar baten bidez. Hala ere, epaiaren eduki osoa ezagutu arte itxarongo duela dio oharrak.
Alderdiak fiskal nagusiaren lana ere aitortu nahi izan du, "legearekin, egiarekin eta erakunde publikoen independentziarekin duen konpromisoa".
Hala ere, Patxi Lopez PSOEk Kongresuan duen bozeramailearen hitzetan, epaiaren emaitza "lotsagarria" da. Epaia beteko dutela jakinarazi du, baina "prozesu osoari buruz dakiguna jakinda, lotsagarria iruditzen zait" aitortu du.
Koalizio Gobernuko beste bazkideak, Sumarrek, uste du Gorenaren kondena "kolpe judiziala" dela. "Botere judizialeko sektore batzuek Gobernuaren aurkako borroka politikoan sartzea erabaki izanaren frogarik argiena" iruditu zaio ezkerreko alderdiari, ohar batean kaleratu duenez.
Mugimenduko iturriek adierazpenetan "bizitza demokratikoan eragiteko saiakera" gisa definitu dute eta erabaki hori "zantzu ahuletan" oinarritua dagoela gogorarazi dute, "froga bakar bat izan gabe".
Alderdiko koordinatzaile Lara Hernandezek Jose Maria Aznarrek 2023an botatako esaldi batekin lotu du epaia. Presidente ohiak "egin dezakeenak egin dezala" adierazi zuen unibertsitate bateko ekitaldi batean, inbestidurari eta Amnistia Legeari buruz hitz egin zuenean, eta, Hernandezen ustetan, bide horretatik joan da erabaki hau ere.
Bestalde, Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak "kolpismo judizial huts" gisa definitu du X sare sozialean Gorenak emandako epaia, eta ziurtatu du "eskuin judizialak modu zibilean" hil duela Garcia Ortiz, "Ayusoren eta haren mutil-lagunaren ustelkeria estaltzeko".
Esquerra Republicana (ERC) alderdiak Kongresuan duen bozeramaileak, Gabriel Rufianek, ere sare sozialetan hitz egin du fiskal naguriaren aurkako epaiari buruz. Epaileek "mezu argi bat" eman dutela uste du: "Ayuso ez da ukitzen".
EH Bilduri dagokionez, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak ere Aznarrek 2023an esandakoekin lotu du fiskal nagusiari ezarritako zigorra X sare sozialean.
Bien bitartean, EAJk Garcia Ortiz kondenatzea "politikaren judizializazioaren" adibide gisa ikusten du, "denei kalte egiten dielako". Hala adierazi du Maribel Vaquero Kongresuko bozeramaileak X sare sozialean.
Jeltzaleen bozeramaileak "harridura" agertu du, epaia "sakon" aztertuko dutela esan ostean.
