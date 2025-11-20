Fiskal Nagusiaren epaiketa
Bi urteko inhabilitazioa ezarri dio Gorenak Estatuko fiskal nagusiari, sekretuak ezagutarazteagatik

Auzitegi Gorenak jakinarazi duen erabakiaren arabera, Alvaro Garcia Ortizek 7.200 euroko isuna ordaindu beharko du eta 10.000 euro eman beharko dizkio Alberto Gonzalez Amadorri kalte moralen ordainetan. Sententzia osoa ez dago oraindik idatzita eta egun edo aste batzuen buruan jakinaraziko da. 

Declaración de Álvaro García Ortíz
Álvaro García Ortiz.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Gorenak bi urteko inhabilitazioa ezarri dio, sekretuak ezagutarazteagatik, Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiari kargu horretarako. 

Gainera, 7.200 euroko isuna ere ordaindu beharko du (urtebetez 20na euro eguneko). 

Gorenaren erabakiaren arabera, Alberto Gonzalez Amadorri (Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekidea) kalte moralak eragin dizkio eta 10.000 euroko kalteordaina eman beharko dio hari. Prozesuaren gastuak ere bere gain hartu beharko ditu Garcia Ortizek.  

Hala ere, Auzitegi Gorenak jakinarazi duena erabakia soilik da eta sententzia osoa ezagutzeko egunak ere itxaron beharko da oraindik, ez baitago idatzia ere. Sententzia hori jakinarazi arte, horrenbestez, ez da indarrean sartuko zigorra. 

Zazpi magistratuk (gehiengo kontserbadorea) epaitu zuten Alvaro Garcia Ortiz eta epaiketa bukatu eta astebetera jakinarazi duten erabakia ez dute aho batez hartu, izan ere Ana Ferrer eta Susana Polo magistratuek boto partikularra iragarri dute. 

 

Epaiketak Auzitegi Gorena Politika

