EH Bildu, ERC y BNG exigen romper con la monarquía, "herencia del franquismo", para avanzar a una "auténtica democracia"
ERC, EH Bildu y BNG han publicado este jueves una declaración conjunta en la que reclaman la ruptura con la monarquía por considerarla un estamento anacrónico heredado del franquismo que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia.
Las tres fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes subrayan que la monarquía no nació de la voluntad popular ni del ejercicio libre y democrático ciudadano, sino de una decisión impuesta hace 50 años por el dictador Francisco Franco que designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor "a título de rey".
Esta designación "a dedo, sin consulta ni legitimidad democrática", marcó, según estas formaciones, la recuperación de una institución "anacrónica, hereditaria y vitalicia, incompatible con principios democráticos esenciales".
En su opinión, ha funcionado desde entonces como pilar fundamental para la continuidad de las estructuras de poder del régimen franquista y como mecanismo de preservación de la unidad del Estado frente a los derechos nacionales y sociales de Cataluña, País Vasco y Galicia.
Cinco décadas después, subrayan, el mantenimiento de la estructura heredada del franquismo constata que "no habrá verdadera democracia mientras la jefatura del Estado no sea elegida por el pueblo y se niegue el derecho a decidir de las naciones catalana, vasca y galega".
"Solo desde la ruptura con la herencia del franquismo y con la institución monárquica será posible avanzar hacia un futuro de auténtica libertad y democracia", defienden.
Y, frente a los actos oficiales que buscan "blanquear el pasado y legitimar en el presente una institución anacrónica", reafirman su voluntad de construir repúblicas libres, democráticas y justas, donde la soberanía resida realmente en la ciudadanía.
"Cincuenta años después de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey por las Cortes franquistas, reiteramos nuestro compromiso con la libertad de nuestras naciones, con los pueblos que conforman el Estado y con la democracia plena", concluye la declaración.
