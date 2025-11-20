ADIERAZPENA
EH Bilduk, ERCk eta BNGk monarkiarekin apurtzea eskatu dute, "frankismoaren herentzia" baita, horrela "benetako demokrazia" lortzeko

Frankismotik etorritako egiturari eusteak agerian uzten du, alderdi horien arabera, "ez dela benetako demokraziarik egongo Estatuko buruzagitza herriak aukeratzen ez duen bitartean eta nazio katalan, euskaldun eta galegoen erabakitzeko eskubidea ukatzen den bitartean".

GABRIEL RUFIAN MERTXE AIZPURUA OSCAR MATUTE
Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

ERCk, EH Bilduk eta BNGk adierazpen bateratu bat argitaratu dute ostegun honetan monarkiarekin apurtzeko eskatzeko, frankismotik jasotako estamentu anakroniko bat delakoan , askatasunaren, berdintasunaren eta demokraziaren balio errepublikarrei erantzuten ez diena.

Hiru indar politiko independentista, subiranista eta errepublikano sinatzaileek azpimarratu dutenez, monarkia ez zen herriaren borondatetik sortu, ezta herritarren ariketa aske eta demokratikotik ere, baizik eta Francisco Franco diktadoreak duela 50 urte ezarritako erabaki batetik, Juan Carlos Borboikoa "errege gisa" bere oinordeko izendatu zuen.

"Kontsultarik eta zilegitasun demokratikorik gabeko" izendapena izan zela diote,  eta erakunde "anakroniko, herentziazko eta biziarteko" baten berreskuratzea izan zen, "funtsezko printzipio demokratikoekin bateraezina".

Bere ustez, erregimen frankistaren botere-egiturekin jarraitzeko funtsezko zutabea izan da geroztik, eta Kataluniaren, Euskadiren eta Galiziaren eskubide nazional eta sozialen aurrean Estatuaren batasuna babesteko mekanismoa.

Bost hamarkada geroago, frankismotik jasotako egiturari eutsi izanak agerian utzi du "ez dela benetako demokraziarik egongo Estatuko buruzagitza herriak aukeratzen ez duen bitartean eta nazio katalan, euskaldun eta galegoen erabakitzeko eskubidea ukatzen den bitartean".

"Frankismoaren herentzia eta instituzio monarkikoa hautsiz bakarrik egin ahal izango da aurrera benetako askatasun eta demokraziako etorkizun baterantz", defendatu dute.

Eta, "iragana zuritu eta orainaldian erakunde anakroniko bat legitimatu" nahi duten ekintza ofizialen aurrean, berretsi egiten dute errepublika aske, demokratiko eta bidezkoak eraikitzeko borondatea, subiranotasuna benetan herritarrengan datzana.

"Gorte frankistek Juan Carlos Borboikoa errege izendatu eta berrogeita hamar urtera, gure nazioen askatasunarekin, Estatua osatzen duten herriekin eta demokrazia osoarekin dugun konpromisoa berresten dugu", dio adierazpenak.

EH Bildu ERC Juan Carlos Ia Frankismoa Politika

