Ofrenda floral en el mausoleo de Franco en Mingorrubio

Un hombre realiza el saludo fascista durante un homenaje organizado por el Movimiento Católico Español frente a la tumba de Franco en el cementerio de Mingorrubio, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 20 de noviembre se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y el inicio del fin de la dictadura. Rafael Bastante / Europa Press 20/11/2025
Cementerio de Mingorrubio. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Lore eskaintza Mingorrubioko Francoren mausoleon

Última actualización

Miembros del Movimiento Católico Español han celebrado una misa en el cementerio de Mingorrubio y han realizado una ofrenda floral en el Mausoleo de Franco. 

Franquismo Memoria Histórica Política

