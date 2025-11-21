ETA mató hace 25 años a Ernest Lluch, figura clave del diálogo y la convivencia
Donostia-San Sebastián acogerá este viernes a las 12:30 horas un acto de homenaje a Ernest Lluch en la Plaza de la Constitución, coincidiendo con los 25 años de su asesinato por ETA, perpetrado el 21 de noviembre del año 2000. Instituciones, representantes políticos y ciudadanía participarán en este reconocimiento, que se integra en las actividades organizadas estas semanas para reivindicar su figura y su legado.
Lluch fue asesinado en el aparcamiento de su domicilio en el barrio de Les Corts, en Barcelona, tiroteado por dos miembros del Comando Barcelona de ETA. Su muerte provocó una reacción social masiva, con una multitudinaria manifestación de repulsa celebrada dos días después en la capital catalana.
A quienes le conocieron, Lluch les dejó la imagen de un intelectual comprometido y una voz firme en favor de la convivencia. Su trayectoria destacó por su apuesta por el diálogo entre diferentes sensibilidades políticas y, especialmente, por abrir espacios de entendimiento con el nacionalismo vasco para avanzar hacia el fin de la violencia. “No cejaré hasta que el nacionalismo democrático vasco entre a formar parte del bloque constitucional”, defendía.
Durante la primera tregua de ETA participó en un acto en Donostia-San Sebastián junto al entonces candidato socialista Odón Elorza, que sectores de la izquierda abertzale intentaron boicotear. Su respuesta, reivindicando el avance de la libertad y la democracia, se convirtió en una de sus frases más recordadas. "Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban y ahora no matan. ¡Qué alegría! No saben que han cambiado las cosas, no saben que ha llegado la libertad y la democracia a este país, no se enteran. ¡Gritad más, que gritáis poco! ¡Gritad, porque mientras gritéis no mataréis!", exclamó.
El homenaje de hoy en la capital guipuzcoana se suma a otros actos impulsados por instituciones y organizaciones para reconocer la figura de Lluch en este 25 aniversario, con una atención especial a su legado ético, intelectual y cívico.
