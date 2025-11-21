25 urte dira ETAk Ernest Lluch hil zuela, elkarrizketaren eta bizikidetzaren giltzarri
Ekitaldia egingo dute 12:30ean Donostiako Konstituzio Plazan Ernest Lluch gogoratzeko, ETAk hil zueneko 25. urteurrenean. Omenaldi horrek elkarrizketaren eta bizikidetzaren aldeko apustuan jarriko du arreta.
Ernest Lluchen omenezko ekitaldi bat egingo dute gaur Donostiako Konstituzio Plazan, 12:30ean, 2000. urteko azaroaren 21ean ETAk hil zuenetik 25 urte bete diren honetan. Erakundeek, ordezkari politikoek eta herritarrek parte hartuko dute aitorpen horretan, eta aste hauetan haren figura eta ondarea aldarrikatzeko antolatu diren jardueretan parte hartuko dute.
Lluch bere etxeko aparkalekuan hil zuten, Bartzelonako Les Corts auzoan, ETAren Bartzelonako Komandoko bi kidek tirokatuta. Haren heriotzak erreakzio sozial masiboa eragin zuen, bi egun geroago Kataluniako hiriburuan egindako gaitzespen manifestazio jendetsu batekin.
Ezagutu zutenei intelektual konprometituaren eta bizikidetzaren aldeko ahots irmoaren irudia utzi zien Lluchek. Bere ibilbidea sentsibilitate politiko desberdinen arteko elkarrizketaren aldeko apustuagatik nabarmendu zen, eta, bereziki, euskal nazionalismoarekin elkar ulertzeko guneak irekitzeagatik, indarkeriaren amaierarantz aurrera egiteko. "Ez dut etsiko euskal nazionalismo demokratikoa bloke konstituzionalaren parte izan arte", defendatzen zuen.
ETAren lehen su-etenean Donostian egindako ekitaldi batean parte hartu zuen, Odon Elorza orduko hautagai sozialistarekin batera. Ezker abertzaleko sektore batzuk boikota egiten saiatu ziren. Bere erantzuna, askatasunaren eta demokrazia aldarrikatuz, bere esaldirik gogoratuenetako bat bihurtu zen. "Zer poza plaza honetara iritsi eta orain oihuka ari direnek orain hiltzen ez dutela ikustea. Zer poza! Ez dakite gauzak aldatu direla, ez dakite askatasuna eta demokrazia iritsi direla herri honetara", esan zuen.
Gaur Gipuzkoako hiriburuan egingo den omenaldian, Lluchen irudia 25. urteurren honetan aitortzeko erakundeek eta erakundeek bultzatutako beste ekitaldi batzuk ere egingo dira, haren ondare etiko, intelektual eta zibikoari arreta berezia eskainiz.
