El dueño de El Ventorro declara que no escuchó las llamadas de Mazón y que éste abandonó el local antes de las 19:00
El dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, ha declarado ante la jueza de Catarroja que no escuchó las llamadas telefónicas de Mazón y que éste abandonó el local junto a la comunicadora entre las 18:30 y las 19:00 horas de la tarde.
El hostelero ha declarado este viernes, en calidad de testigo, ante la instructora que investiga la gestión de la dana, que dejó 229 víctimas mortales. Fue citado porque, según una resolución de la jueza, fue la única persona que entraba y salía de la sala donde comían Mazón y la periodista. La jueza quería preguntarle por las llamadas telefónicas de Mazón con la exconsellera de Interior y Emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa.
El testigo ha explicado que el día de la dana, Mazón y Vilaplana comieron en su restaurante, en un reservado que tiene en el primer piso. Ha afirmado que llegaron por separado y que Mazón no estaba acompañado por escoltas.
Según el testimonio, permanecieron en la sala hasta las 18:30 o las 19:00 horas aproximadamente. "Más tarde de las 19:00 horas no y, como pronto, a las 18:25 horas", ha apostillado el hostelero. También ha detallado que a las 18:15 horas ya no quedaban más clientes en el restaurante.
Ni TV, ni radio
El testigo ha narrado también que durante la comida subió varias veces al reservado y que no recuerda a Mazón hablando por teléfono. Preguntado por el hecho de que Pradas intentara llamar a Mazón a las 16:29 horas, el testigo ha manifestado que la compañía Movistar no tiene problemas en su local, pero otras como Orange o Vodafone "pueden dar problemas".
El restaurador también ha explicado que su local no cuenta con televisión ni con radio, y ha comentado que él no estuvo al corriente de las noticias de ese día. Asimismo, también ha dicho que "nunca" vio preocupado al 'president'.
Aparte de él, el testigo afirma que subió al reservado una persona de la Generalitat, porque “Mazón tenía que firmar unos papeles”. “Entró, le dio los papeles y regresó a los cinco minutos para recogerlos”, ha dicho.
