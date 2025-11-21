GOIDIAREN KUDEAKETAREN IKERKETA

El Ventorroko jabeak adierazi du ez zituela Mazonen deiak entzun eta 18:30ak eta 19:00ak artean joan zela

Valentziako Generalitateak GOIDIAren inguruan egin zuen kudeaketa ikertzen ari den Catarrojako (Valentzia) epailearen aurrean deklaratu behar izan du ostalariak. Ez zuela Mazon telefonoz hitz egiten entzun esan du eta ez zitzaiola iruditu presidentea arduratuta zegoenik.

GRAFCVA820. CATARROJA (VALENCIA), 21/11/2025.- La jueza que investiga la gestión de la dana toma declaración, en calidad de testigo, al dueño del restaurante El Ventorro de València, en la imagen, a su llegada a los juzgados. EFE/Ana Escobar

Jatetxeko nagusia deklaratzera sartu denean. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2024ko urriaren 29an Carlos Mazon Valentziako Generalitateko jarduneko presidenteak Maribel Vilaplana kazetariarekin bazkaldu zuen El Ventorro jatetxeko jabeak Catarrojako epailearen aurrean adierazi duenez, ez zituen Mazonen telefono-deiak entzun eta presidentea 18:30ak eta 19:00ak artean joan zen lokaletik komunikatzailearekin batera.

Ostalariak lekuko gisa deklaratu du ostiral honetan 229 hildako utzi zituen goi-geruzetako depresio isolatuaren (GOIDI) inguruko kudeaketa ikertzen ari den epailearen aurrean. Jatetxeko jabea zen Mazon eta kazetaria bazkaltzen ari ziren gelan sartu eta ateratzen zen pertsona bakarra, epailearen idatzi baten arabera, eta, beraz, Mazonek Salome Pradas Barne eta Larrialdi kontseilari ohiarekin egindako telefono-deien inguruan galdetu nahi izan dio.

Lekukoak azaldu duenez, urriaren 29 hartan, Mazonek eta Vilaplanak jatetxean bazkaldu zuten lehen solairuko erreserbatu batean. Bakoitza bere aldetik iritsi zirela argitu du; Mazon bizkartzainik gabe.

Testigantzaren arabera, 18:30ak edo 19:00ak arte egon ziren aretoan, gutxi gorabehera. "19:00ak baino beranduago ez zen joan” eta “goizenez, 18:25ean", gaineratu du ostalariak.

Ez telebistarik, ez irratirik

Lekukoak kontatu duenez, bazkalorduan hainbat aldiz igo zen gela horretara, eta ez du Mazon telefonoz hitz egiten gogoratzen. Pradas 16:29an Mazoni deitzen saiatu zela galdetu diotenean, erantzun du Movistar konpainiak ez duela arazorik bere lokalean, baina beste batzuek, Orangek edo Vodafonek, esaterako, arazo batzuk eman ditzaketela.

Horrez gainera, jatetxean telebistarik eta irratirik ez daukatela azaldu du, eta egun hartan ez zuela albisteen berri izan adierazi du. Halaber, presidentea "inoiz" ez zuela kezkatuta ikusi ere esan du.

Horrez gain, lekukoaren arabera, Generalitateko pertsona bat igo zen gelara, "Mazonek paper batzuk sinatu behar zituelako". "Sartu, paperak eman eta bost minutura itzuli zen jasotzeko", esan du. 

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Politika

