Pradales pide a Europa que tenga en cuenta a las naciones sin Estado "como Euskadi"

El Partido Demócrata Europeo (PDE) celebra este viernes en el BEC su congreso anual con la presencia de líderes políticos de las formaciones europeas que lo conforman, activistas e intelectuales.
GRAFCAV6812. BARAKALDO (BIZKAIA), 21/11/2025.-Foto de familia con el presidente del PDE François Bayrou (c) el lehendakari, Imanol Pradales (I) el presidente del PNV Aitor Esteban, (d) y el secretario general del PDE, Sandro Gozi, (ci) este viernes donde celebran el congreso anual del Partido Demócrata Europeo (PDE) en la localidad vizcaína de Barakaldo. EFE/Luis Tejido
Congreso anual del Partido Demócrata Europeo (PDE). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Europak "Euskadi bezalako" Estaturik gabeko nazioak kontuan har ditzala eskatu du Pradalesek
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha apostado por un nuevo liderazgo europeo que supere las "visiones estatales" y aproveche las capacidades de las naciones sin Estado, "como Euskadi", dentro de un federalismo "armonizador y no uniformizador".

Pradales ha emplazado así a desarrollar una "gobernanza multinivel" que permita la codecisión en términos políticos y financieros. "La política de cohesión de la Unión debe ser revisada y mejorada, pero desde Euskadi nos oponemos a que el poder de decisión del nuevo marco financiero europeo se transfiera en exclusiva a las capitales", ha reivindicado.

El Partido Demócrata Europeo (PDE) celebra este viernes en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) su congreso anual con la presencia de líderes políticos de las formaciones europeas que lo conforman, activistas e intelectuales.

Entre los participantes se encuentran el máximo responsable del PNV, Aitor Esteban, el presidente del PDE, Francois Bayrou, y el secretario general, Sandro Gozi, entre otros.

En la apertura del encuentro, el lehendakari ha asegurado que la respuesta a los desafíos globales, populismos y extremismos no pasa por cerrarse y refugiarse dentro de cada frontera.

"La respuesta es abrirse y apostar por más Europa", ha indicado en un discurso en el que ha recordado, entre otros, la figura del lehendakari Aguirre.

Tras subrayar que Euskadi es una "nación" que siempre ha creído en la democracia y en Europa, ha alertado del inestable orden mundial que se padece y los retos que suponen cuestiones como la inmigración o los conflictos armados.

Asimismo, ha analizado las consecuencias económicas que provocan, con medidas proteccionistas y aranceles, y ha apostado por una Europa dueña de su destino que le evite convertirse en "vasallos de terceros".

Reindustrialización, seguridad, defensa, vivienda, energía o tecnología han sido otros ámbitos en los que Pradales ha enfatizado que el continente se estaría jugando su futuro.

En este contexto, ha asegurado que la autonomía estratégica requiere de autonomía política y ha apostado por un sistema de mayorías ágil que permita avanzar sin vetos.

GRAFCAV6815. BARAKALDO (BIZKAIA), 21/11/2025.-El lehendakari, Imanol Pradales durante su intervención este viernes en el congreso anual del Partido Demócrata Europeo (PDE) en la localidad vizcaína de Barakaldo. EFE/Luis Tejido
