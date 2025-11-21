Europak "Euskadi bezalako" Estaturik gabeko nazioak kontuan har ditzala eskatu du Pradalesek
Europako Alderdi Demokratak (PDE) urteroko kongresua egin du ostiral honetan BECen. Bertan, Europako alderdietako buruzagi politikoak, aktibistak eta intelektualak izan dira.
"Estatuaren ikuspegiak" gainditu eta "Euskadi bezalako" Estaturik gabeko nazioen gaitasunak onartuko lituzkeen eredu europar berri baten alde egin du Imanol Pradales lehendakariak ostiral honetan, federalismo "harmonizatzaile eta ez uniformizatzaile" baten baitan.
Pradalesek "maila anitzeko gobernantza" garatzeko deia egin du, politikoki eta finantzarioki erabakiak batera hartzea ahalbidetzeko. "Batasunaren kohesio-politika berrikusi eta hobetu egin behar da, baina Europako finantza-esparru berriaren erabakitzeko boterea hiriburuetara esklusiboki transferitzearen aurka dago Euskadi", azpimarratu du.
Parte-hartzaileen artean izan dira, besteak beste, Aitor Esteban EBBko presidentea, Francois Bayrou PDEko presidentea eta Sandro Gozi idazkari nagusia.
Topaketaren hasieran, lehendakariak esan du erronka globalei, populismoei eta estremismoei erantzuteko ez dela muga bakoitzean babestu behar.
"Europaren alde gehiago egitean datza erantzuna", adierazi du Pradalesek, eta Agirre lehendakariaren lana gogora ekarri du.
Euskadi demokrazian eta Europan beti sinistu duen "nazio" bat dela azpimarratu ondoren, munduko egungo ordena ezegonkorraz eta immigrazioa zein gatazka armatuak bezalako gaiek dakartzaten erronkez ohartarazi du.
Ildo horretatik, liskar horiek eragiten dituzten ondorio ekonomikoak aztertu ditu, neurri protekzionistekin eta muga-zergekin adibidez, eta bere patuaren jabe den Europa baten aldeko apustua egin du, "inoren menpeko" bihur ez dadin.
Pradalesek beste gai batzuk ere izan ditu hizpide bere hitzaldian, hala nola berrindustrializazioa, segurtasuna, defentsa, etxebizitza, energia edota teknologia. Lehendakariak horien garrantziaz ohartarazi du, kontinentearen etorkizuna jokoan dagoela iritzita.
Testuinguru horretan, egoera honek autonomia politikoa eskatzen duela ziurtatu du, eta gehiengoen sistema arin baten alde egin du, betorik gabe aurrera egin ahal izateko.
