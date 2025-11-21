Rosa Lluch, hija de política y economista vinculado al Partido Socialista Catalán Ernst Lluch asesinado por ETA, ha afirmado, en una entrevista que ha dado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, que estos días requieren un esfuerzo para la familia pero que "reconforta" ver cómo "tanta gente le recuerda y le echa de menos".

Lluch fue asesinado el 21 de noviembre de 2000 en un aparcamiento de Barcelona Esa mañana había dado una entrevista en Radio Euskadi en la que analizó un comunicado de ETA.

En palabras de Rosa, aquel día "marcó un punto de inflexión" en la vida de la familia porque "alguien planeó fríamente y ejecutó" y "tienes que superar un duelo y las circunstancias".

Sin embargo, asegura que "la reacción de la sociedad catalana nos hizo sentir favorecida"." Había una clara mayoría social a favor del diálogo", ha recordado, tras reconocer que" ser víctima de ETA en Barcelona, probablemente, fue más fácil ".

En este sentido, ha reclamado que aún "hay mucho que hacer para conseguir la tranquilidad total", sobre todo por aquellos que estuvieron señalados, pero es optimista y asegura que "todo llegará".

Lluch tuvo mucha relación con Euskadi, de hecho, formó parte de Elkarri y destacó como defensor del diálogo y partidario de establecer puentes con ETA.

En esa línea, Rosa Lluch ha recordado el mitin que dice en Donostia-San Sebastián un año antes de su asesinato en el que fue increpado por varias personas y les dijo que gritaran, porque mientras hacían eso, no mataban. Rosa aseguró que a ella no le sorprendió aquellas palabras, porque su padre entendía que había "jugado con las normas democráticas que había adoptado la mayoría de los países". "Era una disfunción que unos cuantos seguían amenazando con ejercer la violencia", ha dicho.

Aunque ha reconocido que, al principio, no fue fácil para la familia mantener vínculos con Euskadi, Rosa Lluch ha afirmado que el acto que los amigos de su padre organizaron este viernes en la plaza de la Constitución de Donostia-San Sebastián, "es una de las iniciativas más bonitas que se han montado estos días ".