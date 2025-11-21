Rosa Lluch Radio Euskadin: “Pozgarria da 25 urte geroago aita oroitu eta faltan botatzen dutela ikustea”
ETAk duela 25 urte hil zuen Ernst Lluchen alabaren hitzetan, "asko dago egiteko" erabateko lasaitasuna lortzeko bidean, baina baikorra da eta ziur dago "dena iritsiko zela".
Rosa Lluch, ETAk hildako Ernst Lluch Kataluniako Alderdi Sozialistako politikari eta ekonomialariaren alabak, Radio Euskadiko "Boulevard" saioan emanado elkarrizketa batean adierazi duenez, egun hauek ez dira errazak familiarentzat. "Ez da erosoa berriz bere ahotsa entzutea edo bere irudiak ikustea", esan du. Hala ere, bere hitzetan "pozgarria" da "hainbeste jendek aita gogoratzen eta faltan botatzen" duela ikustea.
Lluch 2000ko azaroaren 21ean hil zuten tiroz Bartzelonako aparkaleku batean. Ordu batzuk lehenago, Radio Euskadiko tertulia batean hartu zuen parte eta ETAren agiri bat aztertu zuen.
Rosaren hitzetan, egun hura "inflexio-puntu bat izan zen" familiaren bizitzan, "norbaitek hotz-hotzean planeatu eta exekutatu zuelako" eta "dolu bat eta egoera berria gainditu behar dituzulako".
Hala ere, "Kataluniako gizartearen erreakzioak" ez zeudela bakarrik sentiarazi ziela aitortu du. "Elkarrizketaren aldeko gehiengo sozial argia zegoen", gogorarazi du, eta onartu du "Bartzelonan ETAren biktima izatea, ziurrenik, errazagoa" izan zela.
Zentzu horretan, "erabateko lasaitasuna lortzeko oraindik egiteko asko dagoela" esan du. Euskadin seinalatuta bizi eta bizimodu normala egitea zaila izan zutenekin oroitu da, baina bainor agertu da eta une hori ere "iritsiko dela" ziurtatu du.
Lluchek harreman handia izan zuen Euskadirekin; Elkarri-ko kide izan zen, eta elkarrizketa defendatu zuen eta ETArekin zubiak ezartzearen alde agertu zen.
Ildo horretan, Rosa Lluchek gogora ekarri du Donostian, hil baino urtebete lehenago, eman zuen mitina. Hainbat pertsonak oihu egin zioten eta berak erantzun egin zien; oihu egin zezatela esan zien, hori egiten zuten "bitartean, ez zutelako hiltzen". Rosak dioenez, ez zen harritu hitz horiekin. "Herrialde gehienek hartutako arau demokratikoekin jolastu" behar zela ulertzen zuen bere aitak eta "disfuntzioa batzuek indarkeria erabiltzearekin mehatxatzen jarraitzea" zela esan du.
Hasieran familiarentzat Euskadirekin loturak izatea ez zela erraza izan onartu duen arren, Rosa Lluchen aburuz, bere aitaren lagunek ostiral honetan Donostiako Konstituzio plazan antolatu duten ekitaldia "egun hauetan egin den ekimenik politenetakoa" da.
