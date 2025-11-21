Sumar no seguirá negociando con el Gobierno Vasco y enmendará a la totalidad el presupuesto de 2026
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha anunciado que su grupo no seguirá adelante con las negociaciones presupuestarias del Gobierno Vasco y presentará una enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos de 2026.
Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, ha denunciado que el Ejecutivo ha demostrado que "no quiere negociar" con Sumar un eventual apoyo de este grupo a las cuentas del próximo año.
El parlamentario ha acusado al Ejecutivo de haber "roto" cualquier posibilidad de entendimiento con la coalición para alcanzar un acuerdo presupuestario. De hecho, ha afirmado que en el proceso negociador iniciado, han tenido la sensación de sentarse ante "una mesa vacía".
Jon Hernández ha recordado que su grupo ha presentado al Ejecutivo una propuesta "concreta" de modificaciones presupuestarias, y que no ha recibido ninguna "contrapropuesta" por parte del Gobierno. "El Gobierno Vasco no ha querido trasladarnos ninguna propuesta", ha denunciado. En este sentido, ha criticado que el lehendakari, Imanol Pradales, haya afirmado este viernes en el pleno de control que "Sumar tiene una propuesta del Gobierno Vasco", cuando esto "no es cierto".
En estas condiciones, ha manifestado que no existe "ningún tipo de posibilidad de continuar" la negociación con el Ejecutivo, al que ha reprochado que haga frecuentes apelaciones al diálogo, pero luego pretenda obtener los apoyos de la oposición "a cambio de nada".
