CATALUÑA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los Mossos d' Esquadra harán público el origen de los detenidos en sus balances anuales a partir de enero

La policía autonómica catalana ha anunciado que incluirá el origen de las personas detenidas en sus informes anuales desde 2025, siguiendo el modelo implantado por la Ertzaintza el mes pasado. La consellera ha defendido que el objetivo es interpretar mejor el fenómeno delictivo sin alimentar discursos que vinculan inseguridad e inmigración.
Agentes de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo REMITIDA / HANDOUT por MOSSOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/11/2025

Mossos d'Esquadra. Imagen de archivo: EITB

author image

EITB

Última actualización

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que darán un paso más en la transparencia de sus estadísticas y publicarán el origen de las personas arrestadas en sus balances anuales. La intención del Departament d’Interior es que la nueva fórmula entre en vigor en enero, coincidiendo con la presentación del informe de actividad policial de 2025.

En ese documento, además de las tipologías delictivas, se detallará el perfil del delincuente mayoritario, incluida su procedencia. Cataluña ha seguido así la estela de Euskadi, donde la Ertzaintza ha empezado a informar desde el mes pasado sobre la edad, el sexo y el origen de todas las personas detenidas para evitar que la seguridad se asocie automáticamente a la inmigración.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha subrayado que el objetivo es "aunar elementos clave" que permitan interpretar con más rigor la delincuencia, entre ellos la situación socioeconómica y las condiciones de vida de cada arrestado. No se trata, ha insistido, de centrarse únicamente en la nacionalidad.

El máximo responsable del cuerpo, Josep Lluis Trapero, ha avanzado que el balance anual reflejará que muchos hurtos y robos son cometidos por personas de origen extranjero, "pero los ataques en el ámbito sexual y los delitos de corrupción son mayoritariamente protagonizados por ciudadanos españoles".

Cataluña Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez niega que se reuniera con Otegi: "Eso es mentira"

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha sido preguntado a su llegada a la cumbre euroafricana en Luanda (Angola) por la informacion que ha publicado el diario 'El Español', dando cuenta de una reunión que podrían haber mantenido Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura. El presidente ha sido tajante al desmentir esa información: "eso es mentira", ha dicho.
Cargar más
Publicidad
X