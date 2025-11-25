Los Mossos d’Esquadra han confirmado que darán un paso más en la transparencia de sus estadísticas y publicarán el origen de las personas arrestadas en sus balances anuales. La intención del Departament d’Interior es que la nueva fórmula entre en vigor en enero, coincidiendo con la presentación del informe de actividad policial de 2025.

En ese documento, además de las tipologías delictivas, se detallará el perfil del delincuente mayoritario, incluida su procedencia. Cataluña ha seguido así la estela de Euskadi, donde la Ertzaintza ha empezado a informar desde el mes pasado sobre la edad, el sexo y el origen de todas las personas detenidas para evitar que la seguridad se asocie automáticamente a la inmigración.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha subrayado que el objetivo es "aunar elementos clave" que permitan interpretar con más rigor la delincuencia, entre ellos la situación socioeconómica y las condiciones de vida de cada arrestado. No se trata, ha insistido, de centrarse únicamente en la nacionalidad.

El máximo responsable del cuerpo, Josep Lluis Trapero, ha avanzado que el balance anual reflejará que muchos hurtos y robos son cometidos por personas de origen extranjero, "pero los ataques en el ámbito sexual y los delitos de corrupción son mayoritariamente protagonizados por ciudadanos españoles".