Esquadra Mossoak atxilotuen jatorriaren berri ematen hasiko dira, urtarriletik aurrera, urteko balantzeetan 

Ertzaintzak hartutako bideari jarraituz, Kataluniako Poliziak atxilotuen jatorria gehituko du 2025etik aurrerako urteko txostenetan. Barne kontseilariaren arabera, helburua delituen izaera hobeto interpretatzea da eta immigrazioa eta segurtasun gabezia lotzen dituzten diskurtsoak ez elikatzea.

Agentes de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo REMITIDA / HANDOUT por MOSSOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/11/2025

Esquadra Mossoak, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak hartutako bideari jarraituz, Esquadrak Mossoak atxilotuen jatorriari buruzko informazioa ematen hasiko dira, urtarriletik aurrera, urteko txostenetan. Barne Departamentuaren esanetan, irizpide aldaketa datorren urtean sartuko da indarrean, 2025eko polizia jardueraren txostena aurkeztearekin batera. 

Delituen tipologia eta delitu egileen profila zehaztuko dira, jatorria barne. Ertzaintza pasa den urriaren 14an hasi zen atxilotuen nazionalitatea aipatzen (adina eta generoa lehendik aipatzen zituen), immigrazioa eta segurtasun gabezia lotzen dituzten diskurtsoak elikatzea saihesteko. 

Nuria Parlon Barne kontseilariak azpimarratu duenez, jatorriari buruzko informazioa ematearen helburua da delinkuentzia zorroztasun handiagoz interpretatzeko "funtsezko elementuak" biltzea, egoera soziekonomikoa eta bizi baldintzak, tartean. 

Josep Lluis Trapero Esquadra Mossoen arduradun nagusiaren arabera, urteko balantzeak agerian utziko du gertatzen diren lapurreta asko atzerritarrek egiten dituztela, eta, aldiz, sexu eta ustelkeria delitu gehienen atzean espainiarrak daudela.

Katalunia Politika

