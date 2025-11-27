PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Decisión del Supremo sobre Ábalos y Koldo García, el día después del incendio en Pamplona y plan de paz para Ucrania

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en una imagen de archivo. EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciari buruzko erabakia, Iruñeko sutearen biharamuna eta Ukrainarako bake plana
EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 27 de noviembre de 2025:

Decisión del Supremo sobre Ábalos y Koldo García: El Tribunal Supremo ha citado este jueves al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.

El día después del incendio en Pamplona: Los servicios de bomberos continúan en la calle Marcelo Celayeta del barrio Rotxapea de Pamplona para evitar que se reaviven las llamas. Dos personas fueron atendidas en el lugar por intoxicación de humo. El incendio declarado en la tarde de ayer a la altura del portal 100 de la citada calle obligó a desalojar a 40 viviendas, y los vecinos y las vecinas han pasado la noche fuera de sus casas. 

Plan de paz para Ucrania: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz para terminar con la guerra de Ucrania y dio un plazo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para aceptarlo: el 27 de noviembre.

Titulares de Hoy Tribunal Supremo Corrupción Política Incendios Pamplona Guerra en Ucrania Política

Los titulares de Juan Carlos I: "Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho"

El rey emérito Juan Carlos I ha ofrecido su primera entrevista en años a la televisión pública francesa. En ella rechaza arrepentirse de sus errores, defiende su legado constitucional, pide perdón a los españoles y asegura que Felipe VI es un “buen rey”. La conversación coincide con la publicación de su biografía "Reconciliación", que llegará en castellano la semana que viene.
Emotivo homenaje a Mikel Zabalza en el 40 aniversario de su desaparición

Durante el acto, su hermana, Idoia Zabalza, ha señalado que siguen reivindicando "verdad y justicia" para Mikel y ha pedido que el caso no caiga en el olvido. El cadáver de Mikel Zabalza apareció en 1985 en el río Bidasoa veinte días después de su detención por la Guardia Civil. Casi cuatro décadas más tarde fue reconocido por el Gobierno Vasco como víctima de las Fuerzas de Seguridad. 
