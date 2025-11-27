Será noticia: Decisión del Supremo sobre Ábalos y Koldo García, el día después del incendio en Pamplona y plan de paz para Ucrania

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 27 de noviembre de 2025:

- Decisión del Supremo sobre Ábalos y Koldo García: El Tribunal Supremo ha citado este jueves al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.

- El día después del incendio en Pamplona: Los servicios de bomberos continúan en la calle Marcelo Celayeta del barrio Rotxapea de Pamplona para evitar que se reaviven las llamas. Dos personas fueron atendidas en el lugar por intoxicación de humo. El incendio declarado en la tarde de ayer a la altura del portal 100 de la citada calle obligó a desalojar a 40 viviendas, y los vecinos y las vecinas han pasado la noche fuera de sus casas.

- Plan de paz para Ucrania: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz para terminar con la guerra de Ucrania y dio un plazo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para aceptarlo: el 27 de noviembre.