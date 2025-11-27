Ábalos y Koldo García afrontan su posible ingreso en prisión con varios avisos al Gobierno español
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García afrontan este jueves la posibilidad de entrar en prisión parapetados en una aparente estrategia común de advertencia al Gobierno de las revelaciones que pudieran hacer si eso sucede y deciden colaborar con la justicia para tratar de recuperar su libertad.
Ese primer aviso ha sido la publicación de la existencia de una presunta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy, y que en círculos políticos se ha interpretado como el toque de atención que han lanzado al Gobierno de lo que podría suceder si finalmente van a prisión.
Veinticuatro horas antes de comparecer ante el juez del caso Koldo en el Supremo, Ábalos afirmaba, como había hecho Koldo García el día antes, que esa reunión existió, en contra de lo manifestado por Sánchez y Otegi, quienes han sostenido que es todo mentira.
Pero Ábalos ha dado un paso más y ha respondido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por llamarle "golfo" con un mensaje en redes sociales que sugiere una irregularidad cometida en pandemia: "Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".
En ese contexto, los dos se enfrentan este jueves a la vistilla que ha convocado el magistrado Leopoldo Puente y que solicitaron la Fiscalía y las acusaciones populares al presentar la pasada semana sus escritos de calificación en los que piden para ambos elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio por el caso Koldo, relativo a la trama de las mascarillas en pandemia.
Las acusaciones populares, que piden 30 años de cárcel para los dos, ya han anunciado que solicitarán prisión, por lo que la incógnita es qué hará la Fiscalía, que reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, quienes hasta ahora tienen como medidas cautelares comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.
Dado que la intención del fiscal es que se endurezcan esta medidas ante el incremento del riesgo de fuga, solo le quedaría de margen pedir prisión o que abonen una fianza para evitar que se sustraigan a la Justicia.
De acordarse finalmente la prisión, la decisión se produciría una semana después de la excarcelación de Santos Cerdán, investigado en la trama del caso Koldo referida al cobro de comisiones por obras públicas. En el caso de Ábalos, su entrada en prisión no afectaría a su condición de diputado, que mantendrá en todo caso mientras no se emita una sentencia condenatoria contra él que le inhabilite.
De Aldama declara en la Audiencia Nacional
Mientras Ábalos y Koldo se juegan ir a la cárcel, el comisionista y presunto corruptor Víctor de Aldama, para el que sendas acusaciones piden 7 años de cárcel en el Supremo atendiendo a su colaboración con la Justicia y para el que no han reclamado vistilla, declarará en la Audiencia Nacional.
De Aldama, que este lunes recogía una copia del volcado de dos de los móviles que le fueron intervenidos para preparar esta comparecencia, ha sido citado para responder al informe en el que la UCO sostiene que pagaba a Koldo 10.000 euros mensuales por influir a favor de sus negocios, entre otros, ante el expresidente canario y ahora ministro Ángel Víctor Torres.
El viernes está citado Koldo en la Audiencia Nacional y para entonces podría estar en prisión si esa es la decisión que finalmente adopta el magistrado del Supremo.
