Abalos eta Koldo Garcia espetxean sartu daitezke gaur, eta Espainiako Gobernuari ohartarazpenak egin dizkiote
10:00etatik aurrera, Auzitegi Gorenak erabakiko du behin-behineko askatasunari eutsiko dioten edo kartzelan sartuko diren. Aurreko orduetan, Abalosek areagotu egin du Gobernuaren gaineko presioa, ohartarazpen gisa interpretatzen diren mezu berriekin.
Jose Luis Abalos ministro ohia eta Koldo Garcia aholkulari ohia espetxean sartzeko aukerari aurre egingo diote gaur, eta Espainiako Gobernuari ohartarazteko estrategia komun bat hasi dute.
Mariano Rajoyren aurkako zentsura-mozioa adosteko Pedro Sanchezen eta Arnaldo Otegiren arteko ustezko bilera bat izan zela esan du, eta, zirkulu politikoetan, azkenean espetxera joanez gero gerta litekeenaz Espainiako Gobernuari egin dioten abisua bezala interpretatu da.
Koldo auziko epailearen aurrean Auzitegi Gorenean agertu baino hogeita lau ordu lehenago, Abalosek esan zuen, Koldo Garciak aurreko egunean egin zuen bezala, bilera hori egon zela, Sanchezek eta Otegik adierazitakoaren aurka, eta dena gezurra dela esan zutela.
Baina Abalosek beste pauso bat eman du, eta Yolanda Diaz bigarren presidenteordeari erantzun dio "alproja" deitzeagatik, pandemian egindako irregulartasun bat iradokitzen duen mezu batekin sare sozialetan: "Agian, ministroei eta haien familiei esleitutako etxebizitza beste pertsona batzuek erabil zezaketen argitu beharko zeniguke".
Testuinguru horretan, Leopoldo Puente magistratuak deitu duen eta Fiskaltzak eta herri-akusazioek joan den astean aurkeztutako kalifikazio-idazkien arabera, biek kartzela-zigor handiak eskatu dituzte Koldo auziko lehen epaiketari begira.
Herri-akusazioek 30 urteko kartzela-zigorra eskatu dute bientzat, eta dagoeneko iragarri dute espetxe-zigorra eskatuko dutela; beraz, Fiskaltzak zer egingo duen ez dakite; izan ere, Fiskaltzak 24 urteko espetxe-zigorra eskatu du Abalosentzat, eta 19 urte eta erdikoa Koldorentzat.
Fiskalaren asmoa ihes egiteko arriskua areagotzen denean neurri horiek gogortzea denez, espetxea eskatzea edo fidantza ordaintzea baino ez litzaioke geldituko, Justiziari ihes egin ez diezaioten.
Azkenean espetxeratzea erabakiz gero, Santos Cerdan espetxetik atera eta astebetera hartuko litzateke erabakia. Obra publikoengatik komisioak kobratzeari buruzko Koldoren kasuan ikertuta dago Cerdan. Abalosen kasuan, espetxean sartzeak ez lioke diputatu-izaerari eragingo, eta diputatu izateari eutsiko lioke, harik eta haren aurkako kondena-epaia ematen den arte.
De Aldamak Auzitegi Nazionalean deklaratu du
Abalosek eta Koldok kartzelara joatea dute jokoan, eta Victor de Aldamak, berriz, Auzitegi Nazionalean deklaratuko du. Akusazioek 7 urteko espetxe-zigorra eskatu dute Auzitegi Gorenean, Justiziari emandako laguntzagatik.
De Aldamak astelehen honetan jaso du agerraldi hori prestatzeko atzeman zizkioten bi mugikorren iraulketaren kopia bat, eta Angel Victor Torres Kanarietako presidente ohiaren eta orain ministro denaren aurrean, besteak beste, Koldori bere negozioen alde eragiteagatik hilean 10.000 euro ordaintzen zizkiola dioen txostenari erantzuteko deitu dute.
Ostiralean dago deituta Koldo Garcia Auzitegi Nazionalera, eta ordurako kartzelan egon liteke Goreneko magistratuak azkenean hartzen duen erabakia hori bada.
