"Bertan egon ziren lekukoek" esan omen zioten Abalosi Sanchez eta Otegi bildu zirela

Bestalde, Maria Jesus Montero lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ukatu du bilera hori egin izana, eta baieztatu du Jose Luis Abalos ministro ohiak esandakoak ez duela kezkatzen.

Jose Luis Abalos ministro ohia, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Jose Luis Abalos ministro ohiak asteazken honetan adierazi duenez, "lekukoek" esan zioten Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Arnaldo Otegi bildu egin zirela, 2018an, Euskadin, zentsura-mozioa adosteko.

Sanchezek, Otegik eta Santos Cerdanek Mariano Rajoyren aurkako zentsura-mozioa negoziatzeko Euskadiko baserri batean ustez egindako bilera horri buruz, Abalosek X sare sozialean idatzi du "bileran bertan egon ziren iturriek kontatutakoa" baino ezin duela esan. 

"Bilera hori existitu zen", adierazi du Abalosek, Auzitegi Gorenak espetxera joango den ala ez erabaki aurreko egunean, Fiskaltzak eta akusazioek dituen kautelazko neurriak berrikustea eskatu ostean, hark eta Koldo Garcia aholkulari ohiak espetxe-zigor handiak betetzea eskatu baitzuten, 'Koldo auzi'ko lehen epaiketari begira, pandemiako maskaren sareari buruzkoa, hain justu.

Gobernuko presidenteak eta EH Bilduren idazkari orokorrak adierazi dute ez zela bilerarik egin, eta Exekutiboko iturriek ziurtatu dute Sanchez ez dela inoiz Otegirekin batzartu.

Espainiako Gobernuak ukatu egin du

Bestalde, Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ukatu du bilera hori egin zela, eta Jose Luis Abalos ministro ohiak esandakoak ez duela kezkatzen adierazi du.

Ministroak esan du ez datorrela bat "epaitegiek auzipetutakoei" sinesgarritasun handiagoa ematearekin. "Inolaz ere ez", nabarmendu du presidenteordeak.

Gorenak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu ostegunean kautelazko neurriak berrikusteko
Fiskaltzak 24 urteko kartzela-zigorra eskatu du Abalosentzat maskara kontratuetan komisioak egiteagatik
Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".

