Ustelkeria politikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Fiskaltzak 24 urteko espetxe-zigorra eskatu du Abalosentzat; 19 eta erdikoa, Koldorentzat, eta 7 urtekoa, Aldamarentzat, maskarillen aferagatik

Alejandro Luzon Ustelkeriaren aurkako fiskalburuak behin-behineko ondorioen idazkia aurkeztu du asteazken honetan Auzitegi Gorenean, eta bertan eskatu du bakoitzak ia 4 milioi euroko isuna ordaindu dezala, baita 430.000 euroko enbargoak eta kalte-ordainak ere.

MADRID, 15/10/2025.- El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo, donde está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE. EFE/Zipi Aragón
José Luis Ábalos. EFEren artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak Auzitegi Gorenari eskatu dio 24 urteko kartzela-zigorra jar diezaiola Jose Luis Abalos Garraio ministro ohi eta PSOEko Antolakuntza idazkari ohiari, 'Koldo auzi'ko maskarillen aferaren baitan ustezko bost delitu egotzita (erakunde kriminaleko kide izatea, funtzionario-eroskeria, influentzia-trafikoa, dirua bidegabe erabiltzea eta informazio pribilegiatua erabiltzea). Gainera, 3,9 milioi euroko isuna ezartzea ere eskatu du.

Hala dago jasota Alejandro Luzon Fiskaltza Espezializatuko buruak aurkeztu duen akusazio-idazkian, buruzagi sozialista ohiaren aurka egingo den epaiketari begira. Pandemia garaian zuzentzen zuen Garraio Ministerioak esleitutako maskara-kontratuetan irregulartasunak omen daudelako epaituko dute.

Koldo Garciari dagokionez, Luzonek Gorenari eskatu dio 19 urte eta erdiko espetxe zigorra ezar diezaiola, Abalosi egozten dizkion delitu berberengatik: erakunde kriminaleko kide izatea, funtzionario-eroskeria, influentzia-trafikoa, dirua bidegabe erabiltzea eta informazio pribilegiatua erabiltzea. Era berean, 3,9 milioi euroko isuna jartzeko eskatu du. 

Isunez gain, Abalos eta Koldo Inecori (34.477,86 euro) eta Tragsateci (9.500,54 euro) kalte-ordain "bateratua eta solidarioa" ematera behartzeko eskatu du Fiskaltzak.

Bestalde, "funtzionario-eroskeria delitutik eskuratutako irabaziak" konfiskatzeko beharra ere nabarmendu du, "gutxienez, 430.298,4 euro". 

Aitorpen-aringarria, Aldamarentzat

Aldamaren kasuan, Ministerio Publikoak aintzat hartu du aitorpenaren aringarria, eta 7 urteko kartzela-zigorra eskatu du Abalos eta Koldori egozten dizkien delituetako hirurengatik: erakunde kriminaleko kide izatea, funtzionario-eroskeria eta informazio pribilegiatuaz baliatzea. Ministro ohiaren eta aholkulari ohiaren kasuan bezala, 3,8 milioi euroko isuna eskatu du.

Azaroaren 3an Leopoldo Puente magistratu instruktoreak Abalos, Koldo Garcia ministroaren aholkulari ohia eta Victor de Aldama enpresaburua eta ustezko egilea epaitzea proposatu zuen, eta horren ostean dator Ustelkeriaren Kontrako Fiskaltzaren idazkia. 

Magistratuaren ustez, Abalosek ministro kargua hartu eta "oso gutxira" elkartu ziren, "egoera hori eta proiektatzen zuen berezko eragina probestuz, Administrazio Publikoaren arloan egin zitezkeen kontratuen esleipenetatik onura ekonomikoak ateratzeko asmoz, bai eta eragin-ahalmen baliotsu horrek ekar zitzakeen abantaila posible guztietatik probetxu ekonomikoa ateratzeko ere": 

Joan den irailean kausa zatitzea erabaki zuen Lepolodo Puentek, maskara kontratuei buruzko ikerketak pieza nagusian uzteko eta pieza bereizia obra publikoaren truke komisioak kobratzeko ustezko sareari eskaintzeko. Bigarren horri dagokio gaur fiskaltzak egindako eskaera. 

Ustezko ustelkeria politikoa Espainia Auzitegi Gorena Politika

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS 13/11/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Chiviteren esanetan, UCOk "ez du Nafarroako Gobernua legez kanpoko kontuekin lotzen"

Nafarroako lehendakariak nabarmendu du bere Gobernuak "barneko nahiz kanpoko auditoriak eskatu" dituela, eta "Parlamentuan irekitako ikerketa-batzordearekin kolaboratzen" ari dela "gardentasun ariketa" eginez. PSN-PSOEren idazkari nagusi gisa azpimarratu duenez, ez zeukan UCOren azken txostenean esan direnen berri eta erabat arbuiatu ditu gertaerak "politikara gizartearen alde lan egitera gatoz, eta ez nork bere alde egiteko".

ley de secretos
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Sekretu Ofizialen Legea, "orban" bat Espainiako demokrazian

1968ko Sekretu Ofizialen Legea diktadura frankistaren baitan sortu zen, eta diktadorea hil zenetik 50 urte igaro diren arren, oraindik ez da haren erreforma egin. Espainiako Estatuan indarrean dagoen sekretu ofizialen erregimenak Ministroen Kontseiluari eta Estatu Nagusiko Buruen Kontseiluari ahalmena ematen die Estatuaren segurtasuna eta defentsa arriskuan jar dezakeen informazioa bi kategoriatan sailkatzeko: sekretua eta erreserbatua.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X