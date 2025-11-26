Un espectacular incendio está arrasando una bazar de la calle Marcelo Celayeta del barrio Rotxapea de Iruña/Pamplona y ha obligado a desalojar tres edificios.

El fuego está controlado, aunque se mantiene en la bajera que alberga el bazar. Sin embargo, el humo sí se extiende, por lo que las autoridades han decidido desalojar los tres edificios más cercanos.

Además, SOS Navarra ha pedido a los vecinos de la zona que se confinen y cierren puertas y ventanas para evitar intoxicaciones de humo. No hay personas afectadas.

Según ha informado SOS Navarra, el incendio ha comenzado a las 17:31 horas a la altura del portal 100 de la citada calle. Hasta el lugar han acudido Bomberos de Trinitario y de Cordovilla, una ambulancia y la Policía Municipal de Pamplona. También se ha informado a la Policía Foral.



No hay personas afectadas, pero Protección Civil ha hecho un llamamiento a los vecinos de la zona para que permanezcan confinados en sus viviendas debido a la toxicidad del humo producido por el incendio. Tanto el personal que trabaja en el incencio como cualquiera que se acerque a la zona ha de llevar una mascarilla FFP2.

La mayoría de los desalojados pasarán la noche en casas de familiares y amigos. Aun así, se ha puesto a disposición de los afectados un hotel de la zona.

La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López, se ha acercado al lugar para conocer la situación de primera mano. Según Protección Civil, los trabajos se extenderán a lo largo de la noche.