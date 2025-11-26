Sute ikusgarri batek hiru eraikin hustuarazi ditu Iruñeko Arrotxapea auzoan
Horrez gainera, SOS Nafarroak konfinatzeko eta ateak eta leihoak ixteko eskatu die Marcelo Celayeta kalearen inguruko bizilagunei, keak eragindako intoxikazioak saihesteko.
Sute ikusgarri bat Iruñeko Rotxapea auzoko Marcelo Celayeta kaleko denda bat erretzen ari da eta hiru eraikin hustu arazi ditu.
Suhiltzaileek kontrolpean hartu dute sua, baina oraindik ere garrak daude denda dagoen eraikiko beheko solairuan. Kea eraikiean eta inguruan zabaldu da eta agintariek hurbilen dauden hiru eraikinak hustea erabaki dute.
Horrez gainera, SOS Nafarroak etxean konfinatzeko eta ateak eta leihoak ixteko eskatu die inguruko bizilagunei, keak eragindako intoxikazioak saihesteko.
SOS Nafarroak adierazi duenez, sua 17:31etan hasi da Marcelo Celayeta kaleko 100. atariaren inguruan. Trinitarioko eta Cordovillako suhiltzaileak bidali dituzte bertara, baita anbulantzia bat eta Iruñeko udaltzaingoko agenteak ere. Foru Poliziari ere bidali diote informazioa.
Gertaeran ez da zauriturik izan, baina inguruko bizilagunei etxean konfinatzeko deia egin diete, keak eragindako intoxikaziorik gertatu ez dadin. Hain zuzen ere, lanean ari diren pertsonak edo bertara gerturatzen den edonork FFP2 motako musukoa jantzita izan behar du. Babes Zibilaren arabera, lanak hainbat orduz luzatuko dira.
Etxetik irtenarazi dituztenetako gehienek senideen eta lagunen etxeetan igaroko dute gaua. Behar izanez gero, inguruko hotel bat ere jarri dute kaltetuen eskura.
Amparo Lopez Nafarroako Gobernuko Barne kontseilaria Arrotxapeara hurbildu da egoera bertatik bertara ezagutzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Jenofa Berhokoirigoinek eta On.eus atariak jaso dituzte Rikardo Arregi sari nagusiak
Merezimenduzko saria Jakoba Errekondok eraman du, Bizi Baratzea lanagatik.
Hezkuntza saila jantokietan sukalde kontzeptu berri bat ezartzen hasi da "menu osasungarriagoak" emateko
Sukalde elektriko bertikalen sistema aitzindaria da, in situ, menu osasungarriagoak emateko. Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak azaldu duenez, sukalde bertikal horietan eltze baskulagarriak erabiltzen dira, eta langileek "ez dute ontzi astunak erabili beharrik". "Sukaldearen erabilera funtzio anitzeko sistemei esker sinplifikatzen da; makina bakar batek hainbat prozesu gauza ditzake", zehaztu du.
Betetzeko zailak diren lanpostuen Osakidetzako lan-eskaintza publikoan eskainitako plazen % 45 bete gabe daude
Guztira, 169 lanpostu eskaini ziren deialdian, baina 75ek uko egin diote plazari edo eszedentzia eskatu dute. Hori gertatu da, hain zuzen ere, Familia Medikuntzako 60 lanpostutan, Pediatriako 10etan eta Psikiatriako 5etan.
Eusko Jaurlaritzak sukalde elektrikoen aldeko apustua egin du ikastetxeetan, menu osasungarriagoak eta jasangarriagoak emateko
Hezkuntza Sailak, 2027. urtea baino lehen, 28 in situ sukalde jarriko ditu, eta eremuko 16, nutrizioa, langileen lana eta jasangarritasuna hobetzeko.
Errektoreak EHUko finantzaketari egindako kritikak "egia-oste, gezur eta eufemismoetan" oinarritzen dira, Perez Iglesiasen iritziz
Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak ukatu egin du EHU "azpifinantzatuta" dagoela, eta gaineratu du "oso zaila" dela horrelako diskurtsoetatik abiatuta akordioak lortzea.
Kerman hiltzea egotzita espetxeratutako diskoteka-atezaina aske uztea agindu du epaileak, behin-behinean
Baliteke akusatua hurrengo ordu edo egunetan ateratzea espetxetik.
Emakume bat ikerketapean dago 10 urteko semea gidatzen ari zela grabatzeagatik eta irudiak sare sozialetara igotzeagatik, Irunen
10 urteko adingabe baten ama ikertzen ari dira, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik; semeari autoa gidatzeko baimena eman eta hori egiten ari zela grabatu egin zuelako. Urriaren 19an gertatu zen, Irunen, eta ondoren sareetara igo zituen.
Auto-ilarak sortu dira BI-10 errepidean, Bilbo eta Barakaldo parean bi istripu izan baitira
Bilboko istripuaren ondorioz, errei bat itxi dute Irunerako noranzkoan eta hiru kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Halaber, Max Center parean izandako ezbeharra dela eta, bi errei itxi dituzte.
Euskadik ospe gastronomikoa indartu du: hiru izar dituzten jatetxe guztiak mantendu egin dira eta beste lau Michelin gidan estreinatu dira
Michelin 2026 Gidak Euskadiko lau jatetxe berri ditu orain, eta iazko sari guztiak mantendu ditu, baita hiru izarreko lau jatetxeak eta bi izarreko bi jatetxeak ere.