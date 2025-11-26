Sutea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sute ikusgarri batek hiru eraikin hustuarazi ditu Iruñeko Arrotxapea auzoan

Horrez gainera, SOS Nafarroak konfinatzeko eta ateak eta leihoak ixteko eskatu die Marcelo Celayeta kalearen inguruko bizilagunei, keak eragindako intoxikazioak saihesteko.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sute ikusgarri bat Iruñeko Rotxapea auzoko Marcelo Celayeta kaleko denda bat erretzen ari da eta hiru eraikin hustu arazi ditu. 

Suhiltzaileek kontrolpean hartu dute sua, baina oraindik ere garrak daude denda dagoen eraikiko beheko solairuan. Kea eraikiean eta inguruan zabaldu da eta agintariek hurbilen dauden hiru eraikinak hustea erabaki dute.

Horrez gainera, SOS Nafarroak etxean konfinatzeko eta ateak eta leihoak ixteko eskatu die inguruko bizilagunei, keak eragindako intoxikazioak saihesteko.

SOS Nafarroak adierazi duenez, sua 17:31etan hasi da Marcelo Celayeta kaleko 100. atariaren inguruan. Trinitarioko eta Cordovillako suhiltzaileak bidali dituzte bertara, baita anbulantzia bat eta Iruñeko udaltzaingoko agenteak ere. Foru Poliziari ere bidali diote informazioa. 

Gertaeran ez da zauriturik izan, baina inguruko bizilagunei etxean konfinatzeko deia egin diete, keak eragindako intoxikaziorik gertatu ez dadin. Hain zuzen ere, lanean ari diren pertsonak edo bertara gerturatzen den edonork FFP2 motako musukoa jantzita izan behar du. Babes Zibilaren arabera, lanak hainbat orduz luzatuko dira.

Etxetik irtenarazi dituztenetako gehienek senideen eta lagunen etxeetan igaroko dute gaua. Behar izanez gero, inguruko hotel bat ere jarri dute kaltetuen eskura.

Amparo Lopez Nafarroako Gobernuko Barne kontseilaria Arrotxapeara hurbildu da egoera bertatik bertara ezagutzeko. 

Suteak Iruñea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Aiako Lardizabal Herri Eskolako sukalde bertikala
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hezkuntza saila jantokietan sukalde kontzeptu berri bat ezartzen hasi da "menu osasungarriagoak" emateko

Sukalde elektriko bertikalen sistema aitzindaria da, in situ, menu osasungarriagoak emateko. Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak azaldu duenez, sukalde bertikal horietan eltze baskulagarriak erabiltzen dira, eta langileek "ez dute ontzi astunak erabili beharrik". "Sukaldearen erabilera funtzio anitzeko sistemei esker sinplifikatzen da; makina bakar batek hainbat prozesu gauza ditzake", zehaztu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X