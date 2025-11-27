Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciari buruzko erabakia, Iruñeko sutearen biharamuna eta Ukrainarako bake plana
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Abalos eta Koldo Garciari buruzko erabakia: Auzitegi Gorenak Jose Luis Abalos Garraio ministro ohia eta Koldo Garcia aholkulari ohia behin-behinean espetxera bidaliko dituen erabaki atarian, Abalosek Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea estutzeko estrategiari ekin dio.
- Iruñeko sutearen biharamuna: Suhiltzaileek Iruñeko Arrotxapea auzoan jarraitzen dute bart Marcelo Celayeta kaleko denda batean piztutako sutea ez berpizteko. Suaren ondorioz, lau etxebizitza eraikin hustuarazi zituzten eta 40 familiak beren etxeetatik kanpo igaro dute gaua. Halaber, bi pertsona artatu behar izan zituzten lekuan bertan kea arnasteagatik.
- Ukrainarako bake plana: Donald Trump AEBko presidenteak azaroaren 27ra arteko epea eman dio Volodimir Zelenski presidente ukrainarrari Ukrainako gerrari amaiera emateko aurkeztutako plan polemikoari erantzuteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Juan Carlos I.aren titularrak: "Espero dut barkatuko didatela eta espainiarrek ulertuko dutela egin dudana"
Juan Carlos I.a Espainiako errege emerituak bere lehen elkarrizketa eskaini du, Frantziako telebista publikoan. Elkarrizketa horretan ez du bere akatsetaz damutu nahi izan, bere ondare konstituzionala defendatu du, espainiarrei barkamena eskatu die eta Felipe VI .a "errege ona" dela esan du.
Abalos eta Koldo Garcia espetxean sartu daitezke gaur, eta Espainiako Gobernuari ohartarazpenak egin dizkiote
10:00etatik aurrera, Auzitegi Gorenak erabakiko du behin-behineko askatasunari eutsiko dioten edo kartzelan sartuko diren. Aurreko orduetan, Abalosek areagotu egin du Gobernuaren gaineko presioa, ohartarazpen gisa interpretatzen diren mezu berriekin.
Alemaniako presidenteak 'Guernica' margolana ikusi du
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiako Diputatuen Kongresuan izan da gaur arratsaldean, eta handik, Reina Sofia Museora joan da Picassoren 'Guernica' lana ikustera.
2017 eta 2024 artean eskudirutan egindako ordainketa guztien zerrenda eskatu dio Auzitegi Nazionalak PSOEri
'Koldo auzia' ikertzen ari den magistratuak aparteko ikerketa-lerro bat zabaldu zuen, PSOEk eskudirutan egindako ordainketak ikertzeko. Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eman dio PSOEri azken 6 urteotako ordainketen erregistroa eskatzeko agindua.
Mikel Zabalza desagertu eta hilda agertu arteko 21 egunen kontakizuna
40 urte bete dira Mikel Zabalza atxilotu eta hil zutela. Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera agertu zen haren gorpua Bidasoan. 30 urte geroago, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak aitortu zuten Zabalza indarkeria politikoaren biktima izan zela. Inoiz ez zen epaiketarik egin nola hil zen argitzeko.
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak aho batez babestu du Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi izatea
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena nahitaezkoa da, baina ez loteslea. Batzordeak egiaztatu duenez, Peramatok betetzen ditu Estatuko fiskal nagusi izendatzeko merezimenduak eta baldintzak: hamabost urteko jardun profesionala, ospe handiko legelari gisa. Peramatok Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen oniritzia beharko du orain.
Mikel Zabalzari omenaldi hunkigarria egin diote, desagerrarazi zuteneko 40. urteurrenean
Ekitaldian, Idoia Zabalza ahizpak adierazi du Mikelentzat "egia eta justizia" aldarrikatzen jarraitzen dutela, eta eskatu du auzia ez dadila ahantzi. Mikel Zabalzaren gorpua 1985ean agertu zen Bidasoa ibaian, Guardia Zibilak atxilotu eta hogei egunera. Ia lau hamarkada geroago, Eusko Jaurlaritzak Segurtasun Indarren biktima gisa onartu zuen.
"Bertan egon ziren lekukoek" esan omen zioten Abalosi Sanchez eta Otegi bildu zirela
Bestalde, Maria Jesus Montero lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ukatu du bilera hori egin izana, eta baieztatu du Jose Luis Abalos ministro ohiak esandakoak ez duela kezkatzen.
EAJk eta EH Bilduk Zabalza auziko dokumentuen berehalako desklasifikazioa eskatu diote Sanchezi
Bi alderdiek gardentasuna blokeatzea eta Zabalza familiak egia lortzea galaraztea leporatu diote. Halaber, opakuak izan direla salatu dute, eta dokumentuak desklasifikatzea eskatu dute, Sekretu Ofizialen Lege berriaren zain egon gabe.