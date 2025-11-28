Día para la memoria y la reparación en Gernika

El presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier visita este viernes Gernika, en un acto de desagravio en el que se rendirá homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937 perpetrado por la Legión Cóndor alemana nazi y la Aviación legionaria italiana, aliados entonces del dictador español Francisco Franco.

Steinmeier y la primera dama alemana, Elke Büdenbender, llegarán a Foronda durante la mañana y serán recibidos por el lehendakari Imanol Pradales en el Palacio Ajuria Enea. Desde allí se trasladarán a Gernika, donde se reunirán con el Rey de España Felipe VI.

En Gernika, los actos con los representantes de Alemania, España y Euskadi darán comienzo a partir de las 11:45 horas con el homenaje a las víctimas del bombardeo en el cementerio de Zallo, que incluirá una ofrenda floral y un minuto de silencio.



Desde allí está previsto que las autoridades se trasladen hasta el Museo de la Paz de Gernika, una instalación que conserva contenidos y documentación relativos a la memoria del bombardeo, la Guerra Civil y la posguerra.



Además, el jefe del Estado alemán mantendrá también un encuentro con dos mujeres de 95 años supervivientes del bombardeo: Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre, y ya por la tarde visitará el Museo Guggenheim de Bilbao.



Junto al lehendakari y los cargos institucionales del Gobierno Vasco, la representación del Gobierno español recaerá en esta ocasión en la delegada del Ejecutivo en Euskadi, Marisol Garmendia, y el secretario de Estado de la UE, Fernando Mariano Sampedro.



La cita contará también con la presencia de los máximos representantes de las principales formaciones vascas, entre ellos el presidente del PNV, Aitor Esteban y los líderes de PSE-EE, Partido Popular y Sumar -Eneko Andueza, Javier de Andrés y Alba García, respectivamente-.

EH Bildu, quien “celebra el gesto” del presidente alemán por ser “un paso en la buena dirección”, no acudirá a la cita porque considera “especialmente hiriente la presencia de Felipe de Borbón”. Según han explicado en une nota "quienes bombardearon Gernika contribuyeron a construir el régimen franquista, que a su vez reinstauró la monarquía borbónica de la que el rey Felipe VI es heredero", añade. "El rey Felipe VI tiene la oportunidad de pedir perdón al pueblo de Gernika. No hacerlo supone seguir huyendo de sus responsabilidades como jefe de un Estado reinstaurado por Franco", han indicado indica.

Visita de calado histórico

No es la primera vez que Alemania reconoce el daño causado en Gernika ya que en el año 1997 el presidente germano Román Herzog pidió perdón por carta por el bombardeo de Gernika y apoyó una serie de iniciativas que tuvieron como culminación la construcción, por ejemplo, de un polideportivo en Gernika, el hermanamiento entre la ciudad de Pforzheim y la villa, y distintas actividades y actuaciones en esa búsqueda de reparación.

Sin embargo, la visita del presidente Steinmeier es un acontecimiento de gran calado histórico y simbólico, ya que es la primera vez que un jefe de estado alemán visitará Gernika y lo hace, además, con una clara voluntad de recordar, reconocer y reparar los crímenes llevados a cabo por sus compatriotas.

En la cena de gala que ofrecieron el jueves los Reyes de España en el Palacio Real, Steinmeier reconoció que los alemanes cometieron “graves crímenes” en Gernika, donde el “horror y el duelo sigue vivos hasta hoy en muchas familias vascas”.

Dirigiéndose a la ciudadanía alemana, les pidió que no olvidaran lo sucedido: “Este crimen lo cometieron alemanes. Gernika sirve de recordatorio, un recordatorio de la necesidad de defender la paz, la libertad y los derechos humanos. Queremos estar a la altura de este recordatorio, ahora y en el futuro”, recalcó.