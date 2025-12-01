El Gobierno Vasco concede el Premio de derechos humanos René Cassin a Francesca Albanese
El Gobierno Vasco ha concedido el Premio René Cassin a la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, por su "firme dedicación en la defensa de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario".
Con esta distinción el jurado reconoce y pone en valor la trayectoria profesional e independencia de Albanese que, "guiada por los principios de legalidad, justicia y dignidad humana, ha contribuido a visibilizar la situación de las personas afectadas por la ocupación y el conflicto, así como a promover la rendición de cuentas y el respeto efectivo de los derechos universales".
Tras analizar las candidaturas presentadas a la convocatoria, el jurado ha fallado que sea la relatora especial la premiada por ser "defensora de los derechos humanos comprometida con la verdad y con la protección de las personas más vulnerables".
El Gobierno Vasco ha dado a conocer este lunes que con este premio se distingue su tarea que "desarrolla con rigor, valentía y fidelidad a los valores que sustentan en sistema internacional de derechos humanos".
"A través de su labor en Naciones Unidas, Francesca Albanese ha contribuido de manera significativa a visibilizar las violaciones de derechos humanos, a denunciar la impunidad y a reclamar el cumplimiento efectivo de las normas internacionales que protegen a las personas en contextos de conflicto y ocupación", ha destacado el jurado.
En su último informe, relativo a la participación de empresas en proyectos israelíes en territorios ocupados y publicado en julio, Francesca Albanese señaló directamente a la empresa guipuzcoana CAF como una de las compañías que se benefician de la "economía del genocidio".
La relatora afirmaba que el proyecto de tren ligero de Jerusalén contribuye a "establecer y ampliar las colonias" israelíes ya que incluye 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, "que conectan las colonias con Jerusalén este".
El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Bilbao y estará presidido por el lehendakari, Imanol Pradales.
Este premio debe su nombre a René Cassin, nacido en Baiona (Francia) el 5 de octubre de 1887, considerado el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1968 por su labor a favor de los derechos humanos.
