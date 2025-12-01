GIZA ESKUBIDEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak Francesca Albaneseri eman dio Rene Cassin giza eskubideen saria

Epaimahaiak Nazio Batuen Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore bereziaren ibilbide profesionala eta independentzia aitortu eta balioetsi ditu.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak Rene Cassin Giza Eskubideen Saria eman dio Nazio Batuen Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore bereziari, Francesca Albaneseri, “oinarrizko eskubideen eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren defentsan tinko aritzeagatik”.

Sari horrekin epaimahaiak bere ibilbide profesionala eta independentzia aitortu nahi izan ditu, eta Albanesez nabarmendu dute, “legezkotasunaren, justiziaren eta giza duintasunaren printzipioek gidatuta, okupazioak eta gatazkak eragindako pertsonen egoera ikusarazten lagundu duela, baita kontuak ematea eta eskubide unibertsalak errespetatzea sustatzen ere”.

Deialdira aurkeztutako hautagaitzak aztertu ondoren, epaimahaiak erabaki du sariduna Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore berezia izatea, “egiarekiko eta pertsona ahulenen babesarekiko konpromisoa duen giza eskubideen defendatzailea delako”.

Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du sari honekin nabarmendu nahi dela Albaneseren lana, “zorroztasun, ausardi eta nazioarteko giza eskubideen balioekiko fideltasunez egindakoa”.

Epaimahaiaren arabera, “Nazio Batuetan egindako lanaren bidez, Francesca Albanesek lagundu du giza eskubideen urraketak ikusarazten, zigorgabetasuna salatzen eta nazioarteko arauak betetzea eskatzen, gatazka eta okupazio testuinguruetan dauden pertsonak babesteko”.

Albanesek bere azken txostenean, uztail honetan argitaratua, Israeleko proiektuetan enpresen parte-hartzea aztertu du, eta zuzenki aipatu du CAF guipuzkoarra “genozidioaren ekonomian” onuradunen artean dagoela.

Errelatorearen arabera, Jerusalemgo tranbiaren proiektuak “koloniak ezartzen eta handitzen laguntzen du”, 27 kilometro bide berri eta 50 geltoki berrirekin, “Cisjordaniako koloniak Ekialdeko Jerusalemekin lotuz”.

Saria emateko ekitaldia abenduaren 10ean izango da Bilbon.

Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Joseba Diez Antxustegi EAJ PNV
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela esan berritan

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak uste du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea "errealitate paralelo" batean bizi dela; izan ere, esan berri du ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko" prestatzen ari dela. "Ezin gara ibili esaten dena ETA dela, dena faxismoa dela; ezin gara ibili horrelako hitzak denerako erabiltzen, eta egin behar duguna da edukien inguruan hitz egin", gaineratu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X