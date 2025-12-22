Homenaje en Irun a tres jóvenes gallegos asesinados por ETA hace 52 años
Las Juventudes Socialistas de Euskadi han recordado con flores en el río Bidasoa a los tres jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en 1973. También han denunciado la violencia de ETA y han criticado las palabras de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ensalzando al histórico miembro de ETA, 'Peixoto', en el día de su muerte.
