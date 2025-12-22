Homenaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Homenaje en Irun a tres jóvenes gallegos asesinados por ETA hace 52 años

18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Las Juventudes Socialistas de Euskadi han recordado con flores en el río Bidasoa a los tres jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en 1973. También han denunciado la violencia de ETA y han criticado las palabras de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ensalzando al histórico miembro de ETA, 'Peixoto', en el día de su muerte.

Psoe PSE EE Irún Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X