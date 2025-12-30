AUDITORÍA INTERNA DEL PSOE
PSOE y PP chocan por la auditoría de las cuentas socialistas: López niega financiación irregular y García la tacha de “autoinforme”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PSOEk eta PPk talka egin dute sozialisten kontuen auditoria dela eta: Lopezek finantzazio irregularra ukatu du eta Garciak “autoinformea” dela esan du
author image

EITB

Última actualización

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el informe demuestra que no hubo financiación irregular en el partido. En cambio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha puesto en duda la credibilidad del documento.

Psoe PP Política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Según Ubarretxena, han surgido "miedos de última hora" en el Gobierno español para el traspaso de competencias

La portavoz del Gobierno Vasco ha considerado que el hecho de que haya competencias que vayan a ser gestionadas fuera del Gobierno por primera vez, ha generado preocupaciones y obstáculos que no estaban presentes hasta ahora. Ha pedido a Pedro Sánchez que cumpla su palabra y ha avisado de que el Gobierno Vasco no firmará nada si el 16 no se ejecutan los cambios competenciales pactados. 

Brindisa bilboko udaletxean, aurrekontuak presupuestos 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Bilbao aprueba su presupuesto para 2026 con el tradicional brindis de fin de año

Los votos de PNV y PSE han sido suficientes para aprobarlo, rechazando todas las alegaciones presentadas gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno PNV-PSE. La capital contará con 751 millones de euros, 32 más que en 2025, que se destinarán principalmente a la satisfacción del gasto social, la mejora de las infraestructuras y el impulso de la cultura. Como en los últimos años, el ayuntamiento de Bilbao no se endeudará. Tras la aprobación de los presupuestos,  todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao han celebrado el tradicional brindis de fin de año celebrado en el Salón Árabe.
