Estatuto de Gernika
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Según Ubarretxena, han surgido "miedos de última hora" en el Gobierno español para el traspaso de competencias

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ubarretxenaren esanetan "azken orduko beldurrak" piztu dira Espainiako Gobernuan eskumenak eskualdatzeko
author image

EITB

Última actualización

La portavoz del Gobierno Vasco ha considerado que el hecho de que haya competencias que vayan a ser gestionadas fuera del Gobierno por primera vez, ha generado preocupaciones y obstáculos que no estaban presentes hasta ahora. Ha pedido a Pedro Sánchez que cumpla su palabra y ha avisado de que el Gobierno Vasco no firmará nada si el 16 no se ejecutan los cambios competenciales pactados. 

Gobierno Vasco Gobierno de España Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

Te puede interesar

Brindisa bilboko udaletxean, aurrekontuak presupuestos 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Bilbao aprueba su presupuesto para 2026 con el tradicional brindis de fin de año

Los votos de PNV y PSE han sido suficientes para aprobarlo, rechazando todas las alegaciones presentadas gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno PNV-PSE. La capital contará con 751 millones de euros, 32 más que en 2025, que se destinarán principalmente a la satisfacción del gasto social, la mejora de las infraestructuras y el impulso de la cultura. Como en los últimos años, el ayuntamiento de Bilbao no se endeudará. Tras la aprobación de los presupuestos,  todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao han celebrado el tradicional brindis de fin de año celebrado en el Salón Árabe.
Azpeitiako auzipetuen aldeko manifestazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Multitudinaria manifestación en Azpeitia en apoyo a los 43 ciudadanos investigados en dos casos

Cientos de personas han salido a la calle en Azpeitia en solidaridad con 43 vecinos y vecinas que serán juzgados en enero y febrero, 20 de ellas por una protesta contra VOX y otras 23 por unos incidentes relacionados con una pintada.  La marcha ha sido convocada por la Plataforma contra la represión de Azpeitia bajo el lema "Frente a la represión, solidaridad de clase". 

Cargar más
Publicidad
X