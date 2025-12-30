Según Ubarretxena, han surgido "miedos de última hora" en el Gobierno español para el traspaso de competencias
La portavoz del Gobierno Vasco ha considerado que el hecho de que haya competencias que vayan a ser gestionadas fuera del Gobierno por primera vez, ha generado preocupaciones y obstáculos que no estaban presentes hasta ahora. Ha pedido a Pedro Sánchez que cumpla su palabra y ha avisado de que el Gobierno Vasco no firmará nada si el 16 no se ejecutan los cambios competenciales pactados.
La familia de un miliciano muerto en la Guerra Civil recupera sus restos mortales 89 años después
El alavés Jesús Arratibel Ruiz De Alegría falleció en el hospital militar de Amorebieta-Etxano, en cuyo cementerio fue enterrado. A iniciativa del Instituto Gogora, se han exhumado los restos de 149 personas enterradas allí, y tras un proceso de identificación, seis de ellos han sido entregados a sus respectivos familiares.
Feijóo sentencia que 2025 ha sido "el colapso total del sanchismo"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enumerado un total de “10 fracasos” del Gobierno español este año, entre ellos la vivienda, la política migratoria y la “desconfianza internacional”. Por eso, ha sentenciado que este año ha sido “el colapso total del sanchismo”.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Loiu condena las pintadas amenazantes contra el alcalde de la localidad
El organismo local se ha reunido esta mañana de urgencia para acordar, con los votos de PNV y PP, una declaración institucional tras la aparición de varias pintadas con el nombre del primer edil con una diana en el centro. El texto no ha contado con el apoyo de EH Bildu.
El Ayuntamiento de Bilbao aprueba su presupuesto para 2026 con el tradicional brindis de fin de año
Los votos de PNV y PSE han sido suficientes para aprobarlo, rechazando todas las alegaciones presentadas gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno PNV-PSE. La capital contará con 751 millones de euros, 32 más que en 2025, que se destinarán principalmente a la satisfacción del gasto social, la mejora de las infraestructuras y el impulso de la cultura. Como en los últimos años, el ayuntamiento de Bilbao no se endeudará. Tras la aprobación de los presupuestos, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao han celebrado el tradicional brindis de fin de año celebrado en el Salón Árabe.
Otxandiano cree que la actitud del PNV en el Congreso "no cambiará mucho" pese al incumplimiento en el traspaso de competencias
En este sentido, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha manifestado que el PNV no ha formado parte de "un bloque" que aporte un respaldo permanente ni tenga "un programa compartido" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que no cree que "la dinámica parlamentaria cambie mucho".
La falta de garantías en las transferencias retrasa la Comisión Mixta prevista para hoy
La cita se pospuso el viernes al constatar el Gobierno Vasco que "no se daban las condiciones mínimas, técnicas, económicas ni jurídicas" para materializar los traspasos. Ambos ejecutivos tienen de plazo hasta el día 16 de enero, cuando volverá a reunirse la Comisión Mixta.
Estas han sido las principales noticias políticas de este año
El lehendakari Imanol Pradales ha tratado este año de marcar su propio perfil, mientras que en el Estado español el conflicto político ha alcanzado su punto álgido a mitad de legislatura, hasta comprometer las riendas de Pedro Sánchez.
Cesado un concejal del PSOE de un pueblo de Jaén por aparecer en un vídeo entonando cánticos machistas
Tanto el gobierno local como el Partido Socialista han mostrado su "profundo rechazo" ante el vídeo del edil Manuel Cortés. Así, le han abierto un expediente disciplinario, pedirán suspenderle de militancia y que ponga su acta de concejal a disposición del partido.
Multitudinaria manifestación en Azpeitia en apoyo a los 43 ciudadanos investigados en dos casos
Cientos de personas han salido a la calle en Azpeitia en solidaridad con 43 vecinos y vecinas que serán juzgados en enero y febrero, 20 de ellas por una protesta contra VOX y otras 23 por unos incidentes relacionados con una pintada. La marcha ha sido convocada por la Plataforma contra la represión de Azpeitia bajo el lema "Frente a la represión, solidaridad de clase".