Esto es lo que decía el lehendakari Aguirre sobre el fenómeno migratorio en Euskadi a finales de los 50
El lehendakari Imanol Pradales ha puesto el fenómeno migratorio en el centro de su discurso de fin de año y ha apelado, entre otros, al mensaje de Gabon pronunciado en 1957 por el entonces José Antonio Aguirre, desde el exilio. Pradales se ha dirigido a las más de 300 000 personas que viven hoy en día en Euskadi tras llegar de otros países, y ha subrayado la vocación de acogida del país “para quienes quieren formar parte de él”, así como la necesidad de cohesión e integración social.
En su mensaje de Gabon de finales de la década de los 50, el entonces lehendakari analizaba un fenómeno migratorio marcado por la posguerra y la desigualdad territorial dentro del Estado español. Recordaba que miles de personas se desplazaron desde regiones empobrecidas hacia zonas industriales más prósperas, entre ellas Euskadi, empujadas por la necesidad extrema: “Todos esos necesitados que emigran buscando en otras tierras el pan que la suya les niega, son los eternos miserables, víctimas primeras de la injusticia de un Estado en el que la arbitrariedad reina, produciendo la más acusada desigualdad social”.
Desde su experiencia en el exilio, Aguirre proponía una lectura empática del fenómeno migratorio, equiparando la condición de la persona migrante con la del desterrado, y apelaba a una comprensión profunda del sufrimiento que implica vivir lejos del hogar: “El emigrante es siempre un necesitado. Nadie mejor que el que vive exilado para comprender lo que es y significa el buen o mal trato en país extranjero y todo emigrado tiene algo de exilado, el vasco que se va o el extraño que viene a Euzkadi”.
En cuanto a la acogida, en plena dictadura, Aguirre defendía unos principios de respeto y humanidad. Así, frente a los discursos de rechazo, reclamaba afecto hacia quienes llegaban a Euskadi con voluntad de integrarse y compartir su destino de manera colectiva: “Al emigrante que viene a vivir a nuestro país e incorporarse a él, haciendo suya nuestra tierra y hasta nuestra causa de libertad, debe rodearle de respeto y el afecto”.
También realizaba una fuerte autocrítica interna, advirtiendo que el mayor peligro no provenía de fuera, sino de la dejación de responsabilidades por parte de los propios vascos y vascas: “El coreanismo más peligroso es el que surge y vive entre nosotros mismos, es decir, entre los vascos”. Con esas palabras, hacía referencia al abandono del euskera, la justicia y el compromiso social: “Un coreanismo mucho peor y más grave para la patria que aquel que viniendo de extrañas tierras quiere asimilarse a la nuestra”.
Por último, Aguirre situaba la migración en un plano ético, rechazando cualquier solución basada en el odio o la exclusión: “Este problema no será resuelto ni con odios ni con violencias sino proporcionando las necesidades del país con su convivencia y salud nacional”.
