Hauxe esaten zuen Agirre lehendakariak 50eko hamarkadaren amaierako migrazio-fenomenoari buruz
Imanol Pradales lehendakariak bere aurrekoaren 1957ko diskurtsoari egin dio erreferentzia gaurko agerraldian.
Imanol Pradales lehendakariak migrazioaren fenomenoa jarri du gaur urte amaierako diskurtsoaren erdigunean, eta, besteak beste, 1957an Jose Antonio Agirrek erbestetik egindako Gabon mezua gogoratu du. Pradales gaur egun Euskadin bizi diren 300.000 pertsona baino gehiagori zuzendu zaie, beste herrialde batzuetatik etorri ondoren, eta herrialdearen harrera-bokazioa azpimarratu du, "bertako kide izan nahi dutenentzat", baita kohesioaren eta gizarteratzearen beharra ere.
50eko hamarkadaren amaierako Gabon mezuan, orduko lehendakariak gerraosteak eta Estatu espainiarraren barruko lurralde-desberdintasunak markatutako migrazio-fenomeno bat aztertu zuen. Gogora ekarri zuen milaka pertsona joan zirela eskualde pobretuetatik industria-eremu oparoagotara, hala nola Euskadira, muturreko premiak bultzatuta: "Beste lurralde batzuetan eurenak ukatzen dien ogiaren bila emigratzen duten behartsu horiek guztiak betiko miserableak dira, arbitrariotasuna nagusi den Estatu baten bidegabekeriaren lehen biktimak, gizarte-desberdintasun nabarmenena eraginez".
Agirrek, erbestean izandako esperientziatik abiatuta, migrazioaren fenomenoaren irakurketa enpatikoa egitea proposatzen zuen, migratzailearen egoera eta erbesteratuarena parekatuz, eta etxetik urrun bizitzeak dakarren sufrimenduaren ulermen sakona eskatzen zuen: "Emigratzailea beti da behartsua. Atzerrian tratu ona edo txarra zer den eta zer esan nahi duen ulertzeko erbesteratuta bizi denak baino hoberik ez dago, eta emigratu oro da atzerriratua, hein txiki batean bada ere, joaten den euskalduna edo Euzkadira datorren arrotza".
Harrerari dagokionez, diktadura betean, Agirrek errespetu eta gizatasun printzipio argiak defendatzen zituen. Horrela, gaitzespen-diskurtsoen aurrean, Euskadira integratzeko eta beren patua kolektiboki partekatzeko asmoz etortzen zirenekiko maitasuna eskatzen zuen: "Gure herrira bizitzera eta bertan integratzera datorren etorkina, gure lurra eta gure askatasun-kausa bere eginez, errespetuz eta maitasunez inguratu behar da".
Barne autokritika gogor bat ere egiten zuen, arriskurik handiena kanpotik ez zetorrela ohartaraziz, baizik eta euskal herritarrek eurek erantzukizunak alde batera uztetik: "Koreanismorik arriskutsuena gure artean sortu eta bizi dena da, hau da, euskal herritarren artean". Hitz horiekin, euskararen, justiziaren eta konpromiso sozialaren utzikeria deitoratzen zituen: "Koreanismo askoz okerragoa eta larriagoa da hori aberriarentzat, lur arrotzetatik etorrita gurera asimilatu nahi duena baino".
Azkenik, Agirrek migrazioa maila etikoan kokatzen zuen, gorrotoan edo bazterkerian oinarritutako edozein irtenbide baztertuz: "Arazo hau ez da konponduko ez gorrotoz ez indarkeriaz, baizik eta herrialdearen beharrak emanez bere bizikidetzarekin eta osasun nazionalarekin".
Zure interesekoa izan daiteke
Lehendakariak migrazioaren, euskararen eta autogobernuaren aldeko konpromiso partekatua eskatu du urte amaierako mezuan
Lehendakariak itxaropenaren aldeko deia egin du egungo nazioarteko testuinguru politiko "kezkagarriaren" aurrean, eta ohartarazi du "pazientzia agortzen" ari dela autogobernuaren inguruko konpromisoak ez direlako betetzen ari.
Jon Hernandez, Sumar: "Lehendakariak Euskadiko arazoen erantzule egin gaitu"
Jon Hernandezek, Eusko Jaurlaritzako Sumar koalizioko diputatuak, adierazi du "eskandaluzko" urte amaierako hitzaldia egin duela Imanol Pradales lehendakariak. Diputatuaren arabera, Pradales "autokonplazientea" izan da, eta "eguneroko errealitatetik erabat urrun" dago.
Javier de Andresek lehendakariari egotzi dio euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztea
Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak uste du Imanol Pradales lehendakariak euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu dituela urte amaierako bere hitzaldian: etxebizitzaren kostua, delinkuentziaren hazkundea eta euskal herritarren erosteko ahalmenaren galera.
Imanol Pradales lehendakariaren urte amaierako mezua
Lehendakariak ohartarazi du testuinguru "kezkagarria" dela nazioartean eta politikan, eta itxaropenerako deia egin du. Gainera, autogobernuan aurrerapen eraginkorrak eskatu ditu, Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak bete ez direlako.
"Itxaropena", Garaikoetxea lehendakariak telebistan eman zuen Gabonetako lehen mezuan gehien errepikatu zuen hitza
1982ko abenduaren 31n, ETBk Carlos Garaikotxea lehendakariaren mezu batekin hasi zituen emisioak. Mezu horretan lehendakariak itxaropen mezu bat bidali nahi izan zion indarkeriaren eta krisi ekonomikoaren ondorioz une zailak bizi zituen euskal gizarteari.
Fiskaltzak Garcia Ortizen aurkako epaia baliogabetzeko eskatu dio Auzitegi Gorenari
Espainiako fiskal nagusi ohiaren oinarrizko eskubide batzuk urratu direla iritzi dio Fiskaltzak eta horregatik eskatu du epaia baliogabetzeko.
Pradales migratzaileei: "Euskadin hanka bat jarri duzue. Bestea ere jartzera animatzen zaituztet"
"Euskadi, gure etxearen oinarriak errespetatzen eta sendotzen laguntzen duzuen guztiena da, edonondik zatoztela ere", azpimarratu du lehendakariak urte amaierako mezuan. Osorik ikusi ahal izango da orain.eus webgunean 14:00etatik aurrera.
"Burujabetasuna herritarren ongizatea bermatzeko palanka" dela azpimarratu du EH Bilduk
Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa idazkari eta Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak 2026an EAEko eta Nafarroako "estatus politikoak" eguneratzeko erronkari aurre egiteko eskatu du, "subiranotasuna" irabazteko eta "ongizatea bermatzeko". Koalizioak ez du Pradales lehendakariaren mezua baloratu nahi izan, "herri honek lehendakari bat baino gehiago dituelako".
PSOEk eta PPk talka egin dute sozialisten kontuen auditoria dela eta: Lopezek finantzazio irregularra ukatu du eta Garciak “autoinformea” dela esan du
Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako ministroak esan du txostenak agerian uzten duela alderdian ez zela legez kanpoko finantzaketarik izan. Alicia Garcia PPk Senatuan duen bozeramaileak, aldiz, zalantzan jarri du dokumentuaren sinesgarritasuna.