Sánchez se reunirá con los grupos parlamentarios a partir del lunes para abordar el papel de España en Ucrania
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se reunirá con "la mayoría" de los grupos parlamentarios del Congreso a partir del lunes para abordar cuál será la contribución del Estado español cuando se alcance el fin de la guerra en Ucrania.
Tras la reunión de la Coalición de Voluntarios en París, Sánchez ha comparecido ante los medios y ha asegurado que "España desde el principio ha defendido el acceso de Ucrania a la Unión Europea", y que desde el Gobierno se va a "seguir ayudando en ese fin tanto a Ucrania como también, lógicamente, a la Comisión Europea".
Según ha explicado, en la cumbre han abordado las “medidas de seguridad” a tomar en Ucrania tras el alto el fuego, así como la reconstrucción cuando termine la guerra.
"Tanto la Unión Europea como también otros países, también los norteamericanos, estamos listos para poner en marcha un paquete de prosperidad para Ucrania que contenga ayudas, préstamos, incentivos, mecanismos de apoyo para reconstruir sus infraestructuras y también redinamizar su economía y sentar las bases para una nueva prosperidad en Ucrania, cuando se logre la paz", ha afirmado Sánchez.
Además, Sánchez ha abierto la puerta a que militares españoles participen en una hipotética “misión de paz” en territorio ucraniano.
