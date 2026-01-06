Ukraina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchez talde parlamentarioekin bilduko da astelehenetik aurrera Espainiak Ukrainan izan behar duen zeregina aztertzeko

Boluntarioen Koalizioa Parisen bildu da, Ukrainan su-etena lortzean eta gerra amaitzean egin beharrekoaz hitz egiteko. Espainiako Gobernuko presidenteak, gainera, Ukrainan soldadu espainiarrek "bake misio" batean parte hartzeko aukerari atea ireki dio.

Paris (France), 06/01/2026.- Spanish Prime Minister Pedro Sanchez arrives for the Coalition of the Willing summit at the Elysee Palace in Paris, France, 06 January 2026. (Francia, Ucrania) EFE/EPA/YOAN VALAT / POOL
Pedro Sanchez, Boluntarioen Koalizioak Parisen egingo duen bilerara iritsi denean. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Kongresuko talde parlamentarioen "gehiengoarekin" bilduko da astelehenetik aurrera, Ukrainan gerra amaitzen denean Espainiako Estatuak egingo duen ekarpenaz hitz egiteko.

Boluntarioen Koalizioak Parisen egindako bileraren ostean, Sanchezek hedabideen aurrean hitz egin du, eta esan du "Espainiak hasieratik" defendatu duela Ukraina Europar Batasunean sartzea, eta Gobernuak "helburu horretan Ukrainari eta, jakina, Europako Batzordeari laguntzen" jarraituko duela.

Azaldu duenez, goi-bileran aztertu dituzte Ukrainan su-etena indarrean sartzean hartu beharko diren "segurtasun neurriak", baita gerra amaitzen denean herrialdea berreraikitzeko egin beharreko lanak ere.

"Europar Batasuna eta beste herrialde batzuk, baita Ipar Amerikakoak ere, prest gaude Ukrainarentzat oparotasun pakete bat martxan jartzeko, laguntzak, maileguak, pizgarriak eta azpiegiturak berreraikitzeko laguntza-mekanismoak izango dituena, baita ekonomia dinamizatzeko eta Ukrainan, bakea lortzen denean, oparotasun berri baterako oinarriak ezartzeko ere", adierazi du Sanchezek.

Gainera, Sanchezek atera ireki dio Espainiako militarrek Ukrainako lurraldean balizko "bake misio" batean parte hartzeari.

Errusia-Ukraina gerra Espainiako gobernua Pedro Sanchez Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Sarek urtarrilerako deitutako manifestazioaren aurkezpena, Bilbon
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sarek datorren larunbatean Bilboko kaleak betetzeko deia egin du, salbuespenezko politiken amaiera eskatzeko

Datorren larunbatean, hilak 10, ETAko presoen "eskubideen urraketen amaiera eskatzeko" urtero egiten duen mobilizazioan parte hartzeko dei egin dio Sare herritar sareak euskal jendarteari. Manifestazioa "jai giroan" egingo dela eta Alde Zaharrean jarduerak izango direla iragarri dute. Hainbat pertsona ezagunek eramango dute pankarta, Francis Diez abeslaria izango da tartean, eta, besteak beste, Pantxoa eta Peio arituko dira amaierako ekitaldian.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X