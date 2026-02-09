Arnaldo Otegi: "España nos da la oportunidad de expresarnos como pueblo en las elecciones y nosotros, más que siglas, queremos llevar una voz popular y democrática"
EH Bildu no comparte la propuesta de Gabriel Rufián de agrupar a los partidos a la izquierda del PSOE, porque EH Bildu ya tiene una estrategia establecida para las elecciones generales, poner "el pueblo por delante de las siglas"; se ha referido este lunes en Euskadi Irratia a la propuesta de mínimos ofrecido al PNV para ir a las Generales "como pueblo".
El PP de Aragón fracasa en su órdago a Vox, que dobla apoyos, mientras el PSOE cae con fuerza
Azcón (26 de 67 escaños) dependerá aún más de la ultraderecha (14), quien ya ha pedido al PP "un cambio de políticas". La suma de las derechas aglutina casi el 60 % de los sufragios. La izquierda, pese al auge de la CHA (pasa de 3 a 6 diputados), confirma su retroceso con un PSOE, en máximos históricos (18 escaños) y Podemos sin representación.
Jon Insausti: "Vamos a ir de la mano del consejero de Vivienda para afrontar el reto de la vivienda"
El alcalde donostiarra no ha querido entrar en el "revuelo" generado en torno al proyecto de vivienda de Loiola y ha dicho que "las alianzas son imprescindibles". En cuanto a la difusión de datos sobre el origen de los detenidos, ha subrayado que corresponde al Gobierno Vasco definir la política en el ámbito de la seguridad.
Rufián arrancará una gira con líderes de la izquierda para tantear una alianza común a la izquierda del PSOE
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defiende la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox.
El PP gana las elecciones de Aragón pero necesita aún más a Vox, que duplica su fuerza
El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Aragón con 26 escaños (2 menos que en 2023), mientras que el PSOE ha logrado 18 (5 menos) y Vox ha duplicado su representación, al pasar de 7 a 14. La Chunta Aragonesista pasa de 3 a 6 escaños.
El PP ganaría las elecciones en Aragón pero necesitaría llegar a acuerdos para gobernar, según el primer sondeo
Según un sondeo de GAD3 para Aragón Televisión, el PP obtendría entre 26-29 escaños, el PSOE sería segunda fuerza con 17-18 y Vox doblaría sus últimos resultados, logrando 13 o 14 escaños.
La participación en Aragón es del 56,29 % a las 18:00 horas
El porcentaje es un 1,56 % superior al obtenido en las elecciones de 2023 (% 54,73). En total, han votado hasta esa hora 507 869 electores.
Aragón vota bajo la duda de cómo se resolverá la pugna PP-Vox
Los colegios electorales han abierto a las 09:00 horas, con normalidad y sin incidencias "reseñables". 1,03 millones de personas están llamadas a votar. Los sondeos apuntan a una nueva victoria del PP, pero con menos votos que los comicios anteriores y, por lo tanto, a expensas nuevamente de la ultraderecha para gobernar.
Abiertos los colegios electorales en Aragón
Un total de 1 036 325 aragoneses y aragonesas están llamadas a votar este domingo en unas elecciones anticipadas, las primeras de la historia, que dilucidarán la nueva composición de las Cortes de Aragón.
Rubén Múgica reprocha a un "desmemoriado" Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"
Familia, cargos institucionales y dirigentes del PSE-EE han recordado este sábado a Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años. En el acto celebrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián, su hijo Rubén Múgica ha criticado que un "desmemoriado" Pedro Sánchez ha convertido "la acción de gobierno" en un "mercadillo" con "los herederos de los criminales" a los que muestra "como socios", mientras tacha de "fachas" a quienes discrepan, al tiempo que ha exigido "igualdad" para las víctimas del terrorismo, y a la izquierda abertzale que "digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen".