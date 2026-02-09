ELECCIONES
Rufián arrancará una gira con líderes de la izquierda para tantear una alianza común a la izquierda del PSOE

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defiende la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox.

Gabriel Rufián ERC Oskar Matute EH Bildu
El diputado de ERC, Gabriel Rufián y el diputado de EH Bildu, Oskar Matute. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Rufianek bilera erronda abiatuko du, PSOEren ezkerrera kokatuko litzatekeen aliantza bat proposatzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, iniciará una serie de actos con líderes de los principales partidos a la izquierda del PSOE. Rufián arrancará la gira el próximo 18 de febrero en Madrid con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado.

De la convocatoria ha dado cuenta el propio Delgado en la red social X, mientras que fuentes cercanas a Rufián han explicado a EFE que el dirigente republicano también tiene previsto otro encuentro con el diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute.

En un mensaje en su cuenta de X, Matute ha señalado que tiene una gran relación personal y política con Rufián, con quien -recuerda- ha trabajado en el Congreso en defensa de los derechos sociales pero ha añadido que EH Bildu "es y será un proyecto por y para Euskal Herria y su gente".

Ya en julio, Rufián defendió la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox, ya que considera que actualmente "a la izquierda del PSOE no hay nada", si bien nunca ha especificado qué fórmula propone para llevar a cabo este proyecto.

Desde la dirección de ERC que capitanea Oriol Junqueras se defiende que un frente común electoral tiene sentido en unos comicios europeos, en los que existe una sola circunscripción y a los que los republicanos ya han concurrido junto a EH Bildu o el BNG, pero no en unas generales, con circunscripción provincial.

