Rufianek bilera erronda abiatuko du, PSOEren ezkerrera kokatuko litzatekeen aliantza bat proposatzeko 

Gabriel Rufian ERCren Kongresuko bozeramaileak ezkerreko indarrekin egiazko espazio plurinazionala" eratzea defendatu du, eskuin muturraren gorakadari aurre egiteko. 

Gabriel Rufián ERC Oskar Matute EH Bildu
Gabriel Rufian ERCko diputatua eta Oskar Matute EH Bilduko diputatua. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gabriel Rufian ERCren Kongresuko bozeramaileak bilera erronda hasiko du PSOEren ezkerretara dagoen espazioa batzeko asmoz. Lehen ekitaldi publikoa datorren otsailaren 18an egingo du, Madrilen, Emilio Delgado Mas Madrideko bozeramaile ondokoarekin

Delgadok berak eman du otsailaren 18ko hitzorduaren berri sare sozialetan. Halaber, Rufianen gertuko iturriek EFE albiste agentziari azaldu diotenez, ERCko martxoan izango du hurrengo hitzordua Oskar Matute EH Bilduko diputatuarekin.

X sarean idatzitako mezuan Matutek adierazi duenez, Rufianekin harreman pertsonal eta politiko ona dauka, Kongresuan eskubide sozialen alde elkarlanean aritu dira, baina EH Bilduren proiektua beti ere Euskal Herriarentzat eta euskal herritarrentzat izango dela

Rufian ERCren Kongresuko bozeramaileak ezkerreko indarrekin "egiazko espazio plurinazionala" eratzea defendatu du, PSOEren ezkerrera ezer ez dagoela argudiatuta eta eskuin muturraren gorakadari aurre egiteko asmoz. 

Oriol Junqueras buru duen ERCko zuzendaritzaren arabera, ezkerreko aliantza batek zentzua izan dezake Europako hauteskundeetan hautesbarruti bakarra dagoelako, ez ordea hauteskunde orokorren testuinguruan.

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- La familia del histórico dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica ha celebrado un acto este sábado en el cementerio de Polloe de San Sebastián para conmemorar el 30 aniversario de su muerte. EFE/Javier Etxezarreta
Ruben Mugicak "memoria galdu izana" egotzi dio Sanchezi "gaizkileen oinordekoak bazkide bihurtzeagatik"

ETAk duela 30 urte hildako Fernando Mugica Herzog buruzagi sozialistaren senitartekoek, erakundeetako ordezkariek eta PSE-EEko kideek omenaldia egin diote gaur Donostiako Polloe hilerrian. Ekitaldian, Ruben Mugica semeak Pedro Sanchez kritikatu du "memoria galdu izana" eta "gobernuaren ekintza merkatu txiki bat bihurtu izana" egotzita. Horren ustez, "gaizkileen oinordekoak bazkide" egin ditu Sanchezek, eta ezberdin pentsatzen dutenei "faxista" deitu. Era berean, terrorismoaren biktimak berdin tratatzeko eskatu du, eta ezker abertzaleari "ezagutzen dituzten terroristen izen-abizenak jakinaraztea".

EH Bilduk salatu du Espainiako Estatuak ez duela oraindik aitortu Martxoaren 3an izan zuen parte-hartzea

EH Bilduk martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrena gogoratzeko antolatu duen kartelen erakusketa inauguratu du Gasteizko egoitzan. 1976ko langileen erreibindikazioek egun ere erreibindikazio izaten jarraitzen dutela salatu, eta garai hartan bezala gaur ere diktadoreak daudela esan dute, besteak beste Trump eta Milei aipatuz. Egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatu, eta Espainiako Gobernuari ardurak aitortzeko eskatu diote berriz ere.

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho declaraciones a los medios de comunicación este sábado en San Sebastián sobre asuntos de actualidad política. EFE/Javier Etxezarreta
Juntsek ezkutu sozialaren aldeko botoa ematea espero du EAJk

Berrerorle eta etxegabetzeen inguruan EAJk Madrilen itxi dituen akordioek populismoaren aurrean politika egiteko beste modu bat badagoela erakusten dutela adierazi du Maribel Vaquero Kongresuko bozeramaileak. Jeltzaleek moderazioa eta zentraltasuna ordezkatzen dutela esan du, eta Podemosek azkenik babes sozialaren alde bozkatuko duela jakin eta gero, Junts ezezkotik ateratzea espero duela gaineratu du.

