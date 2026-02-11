Las Juntas de Álava retiran a Franco y Mola los títulos honoríficos concedidos hace 90 años

Las Juntas Generales de Álava han aprobado, con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, la revocación de los títulos honoríficos concedidos a Francisco Franco y Emilio Mola hace ahora 90 años.

La proposición de norma aprobada este miércoles fue presentada por el PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin. El PP no firmaba la propuesta al estar entre los proponentes la coalición abertzale, pero ha apoyado el texto.

La norma entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Territorio Histórico.

Revoca de manera formal y definitiva y declara sin efecto los nombramientos honoríficos de padre de la provincia y de diputado general honorario concedidos al dictador Francisco Franco, y de padre de la provincia al general golpista Emilio Mola.

En la norma se establece que se procederá a la anotación expresa de esta revocación en todos los registros, libros de honores o archivos de la Diputación en los que figuren estos nombramientos, y que se dará el máximo nivel de publicidad institucional a este acuerdo.

El nombramiento de padre de la provincia a Franco y Mola fue aprobado por la Diputación provincial de Álava el 12 de noviembre de 1936, hace ahora casi noventa años. En el texto aprobado hoy se recuerda que estos títulos revocados constituyen el "máximo peldaño de reconocimiento civil en Álava, reservados históricamente a quienes han destacado en la defensa y conservación de las libertades".