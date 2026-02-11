MEMORIA HISTORIKOA
Arabako Batzar Nagusiek ohorezko tituluak kendu dizkiete Francori eta Molari

Tituluak baliogabetzeko mozioa Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean. 

Juntas Generales de Álava Arabako Batzar Nagusiak

Gaurko osoko bilkura, Arabako Batzar Nagusietan. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arabako Foru Aldundiak duela ia 90 urte Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Molari emandako ohorezko tituluak kentzea onartu dute gaur Batzar Nagusiek. 

Vox ez beste alderdi politiko guztiek babestu dute EAJ, EH Bildu, PSE-EE eta Elkarrekin taldeek aurkeztutako mozioa. PP ez zegoen sinatzaileen artean, baina testuaren alde bozkatu du. 

Tituluak baliogabetzeko mozioa Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Gauzak horrela, bertan behera geldituko dira Francori emandako "probintziaren aita" eta "ohorezko diputatu nagusia" tituluak eta Molari emandako "probintziaren aita" titulua. 

Izendapen horiek guztiak 1936ko azaroaren 12an onartu zituen Arabako Foru Aldundiak. 

