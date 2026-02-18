Dimite el jefe operativo de la Policía Nacional tras ser denunciado por violar a una agente

Consternación en la Policía Nacional tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el comisario principal José Ángel González, tras ser denunciado por violación. La dimisión llega después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid le haya citado tras admitir la querella, presentada por una subordinada, por supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

José Ángel González era el máximo mando operativo del cuerpo, y según han explicado desde el Ministerio del Interior, el magistrado David Maman Benchimol ha abierto una investigación contra él y lo ha citado a declarar el próximo 17 de marzo en “calidad de querellado”.

El relato de los hechos

La querella está relacionada con hechos que ocurrieron, presuntamente, en abril de 2025, según ha explicado Jorge Piedrafita, abogado de la víctima.

Aquel día, según la defensa, la denunciante, subordinada de González, “se encontraba de servicio” y “recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando”.

En este momento, según ha señalado el abogado de la denunciante en un comunicado, ordenaron a la agente llevar a José Ángel González a su “vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior”. Fue allí donde el querellado agredió sexualmente “con penetración” a la agente que ahora le ha denunciado. La agresión se consumó hasta que la mujer pudo huir de la vivienda. Después, según han indicado desde la defensa, “fue coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales” para que no denunciase.

González fue nombrado como DAO por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2018, cuando ocupaba el cargo de jefe Superior de la Policía en Aragón.