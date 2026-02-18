Salaketa

Polizia Nazionalaren operazio-buruak dimisioa eman du, agente batek bortxatu zuela salatu du eta

Haren mendeko polizia batek Barne Ministerioaren etxebizitza ofizial batean bortxatu izana leporatzen dio; sexu-erasoaz gain, hertsapenak, lesio psikikoak eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egozten diote.

Polizia Nazionalaren ibilgailu baten irudia. Argazkia: EITB Media

EITB

Azken eguneratzea

Jose Angel Gonzalez komisario nagusiaren dimisioak hautsak harrotu ditu, horren atzean bere menpeko agente baten kereila bat baitago bortxaketagatik. Polizia Nazionalaren operazio-burua da Gonzalez , eta Madrilgo Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 8 zenbakiko Epaitegiak deklaratzera deitu du. Sexu-erasoak, hertsapenak, lesio psikikoak eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egozten zaizkio.

Barne Ministeriotik azaldu dutenez, David Maman Benchimol magistratuak ikerketa abiatu du Jose Angel Gonzalezen aurka. Martxoaren 17an deklaratzera deitu du, "kereilatu gisa".

Gertatutakoa, biktimak salatu duenez

Kereila 2025eko apirilean ustez izandako gertakariekin lotuta dago, Jorge Piedrafita biktimaren abokatuak azaldu duenez.

Egun hartan, defentsaren arabera, salatzailea, Gonzalezen mendeko agente bat, "zerbitzuan zegoen", eta “auto kamuflatu batekin” jatetxe batera joateko agindua jaso zuen. Han, Gonzalez beste agintari batekin zegoen.

Une horretan, salatzailearen abokatuak ohar batean adierazi duenez, agindu bat jaso zuen ustezko biktimak: Jose Angel González "Barne Ministerioaren jabetzako bere etxebizitza ofizialera" eraman behar zuen. Bertan gertatu zen “sarketarekin” egindako bortxaketa, agentearen arabera,

Emakumeak etxebizitzatik ihes egin ahal izan zuen arte gertatu zen sexu erasoa. Ondoren, defentsatik adierazi dutenez, presioak jaso zituen salaketa jarri duen agenteak, zuzen-zuenak Gonzalezen kasuan eta zeharkakoak beste goi kardudunen aldetik.

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak izendatu zuen operazio-buru  Jose Angel Gonzalez, 2018an, Aragoiko Poliziaren buru nagusi izan ostean.

