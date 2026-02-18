Polizia Nazionalaren operazio-buruak dimisioa eman du, agente batek bortxatu zuela salatu du eta
Haren mendeko polizia batek Barne Ministerioaren etxebizitza ofizial batean bortxatu izana leporatzen dio; sexu-erasoaz gain, hertsapenak, lesio psikikoak eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egozten diote.
Jose Angel Gonzalez komisario nagusiaren dimisioak hautsak harrotu ditu, horren atzean bere menpeko agente baten kereila bat baitago bortxaketagatik. Polizia Nazionalaren operazio-burua da Gonzalez , eta Madrilgo Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 8 zenbakiko Epaitegiak deklaratzera deitu du. Sexu-erasoak, hertsapenak, lesio psikikoak eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egozten zaizkio.
Barne Ministeriotik azaldu dutenez, David Maman Benchimol magistratuak ikerketa abiatu du Jose Angel Gonzalezen aurka. Martxoaren 17an deklaratzera deitu du, "kereilatu gisa".
Gertatutakoa, biktimak salatu duenez
Kereila 2025eko apirilean ustez izandako gertakariekin lotuta dago, Jorge Piedrafita biktimaren abokatuak azaldu duenez.
Egun hartan, defentsaren arabera, salatzailea, Gonzalezen mendeko agente bat, "zerbitzuan zegoen", eta “auto kamuflatu batekin” jatetxe batera joateko agindua jaso zuen. Han, Gonzalez beste agintari batekin zegoen.
Une horretan, salatzailearen abokatuak ohar batean adierazi duenez, agindu bat jaso zuen ustezko biktimak: Jose Angel González "Barne Ministerioaren jabetzako bere etxebizitza ofizialera" eraman behar zuen. Bertan gertatu zen “sarketarekin” egindako bortxaketa, agentearen arabera,
Emakumeak etxebizitzatik ihes egin ahal izan zuen arte gertatu zen sexu erasoa. Ondoren, defentsatik adierazi dutenez, presioak jaso zituen salaketa jarri duen agenteak, zuzen-zuenak Gonzalezen kasuan eta zeharkakoak beste goi kardudunen aldetik.
Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak izendatu zuen operazio-buru Jose Angel Gonzalez, 2018an, Aragoiko Poliziaren buru nagusi izan ostean.
Denis Itxasok bideratutzat jo ditu Pradales lehendakariarekin izandako desadostasunak
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi du, desadostasunak bideratuta badaude ere, lehendakariak eta biek badutela hitz egin beharra, eta aste honetan bilduko direla. Bide batez, Aitor Esteban EAJko EBBko bururari gogorarazi dio, arazoa konpontzear dagoela eta presio egiteak ez duela mesederik egiten. Donostian azken urteotan etxebizitza babestuarekin izan den arazoaz ere aritu da Euskadi Irratian.
Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen proposamena atzera bota du Kongresuak
PPk eta UPNk bakarrik babestu dute eskuin muturreko alderdiaren proposamena. Juntsek kontra bozkatu du, baina bere lege-proposamena erregistratu du, debekuaren eskariari eutsiz. EAJk, berriz, gaia lantzea beharrezkoa ikusten du, eta horretarako azpibatzorde bat sortzea proposatu du.
UCO unitateko agenteek ez dituzte galderak erantzun Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, Auzitegi Gorenak hala aginduta
Santos Cerdan, Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia auzipetzea eragin duen auziari sekretua kendu diotela azaldu du UCO unitateko agenteetako batek, Adolfo Araiz EH Bilduren bozeramaileak egindako galderaren harira.
Kongresura iritsi da burka eta niqab-a debekatzeko asmoa: PP eta Vox alde daude, baina Juntsek kontra bozkatuko du
Kataluniako alderdiak iragarri du lege proiektu propioa aurkeztuko duela espazio publikoetan belo integrala erabiltzea debekatzeko.
Eneko Andueza: "Ez ditut Estebanen adierazpenak ulertzen, Pradalesek eta Itxasok dena konpondu ostean"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak "Egun on Euskadi" saioan adierazi duenez, Denis Itxaso sailburuak Imanol Pradales lehendakaria kritikatzean "marra gorria gurutzatu" zuela esanez Aitor Estebanek egindako adierazpenek, ez dute ezer onik ekartzen.
"Kontrolez kanpo dagoen merkatuan" esku hartzea beharrezkotzat jo du Otxandianok
Euskal Herrian dagoen arazorik larriena eta herritarren kezka nagusia etxebizitza dela nabarmendu du EH Bilduk, eta kritikatu du Jaurlaritzak ez duela egoerak eskatzen duen etxebizitza politikarik ezarri.
Ubarretxenak azpimarratu du "aurrerapausoak" eman direla aireportuen gaineko negoziazioan
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak eskatu du Euskadik parte hartu ahal izan beharko lukeela 13.000 milioi euroko inbertsioak bideratuko dituen dokumentuan, eta tasei eta estrategiari buruz erabakitzeko ahalmena ere bai.
Alba Garcia: "Harrigarria iruditzen zait EH Bilduk horren arin jotzea euskal eskuinarengana"
Gabriel Rufianek proposatutako ezkerreko aliantzari buruz galdetuta, Alba Garcia Sumarren koordinatzaile nagusiak adierazi du EH Bilduk argi utzi duela hauteskunde-aliantza bat egitekotan EAJrekin elkartuko litzatekeela.
Diez Antxustegi, EAJk PSE-EErekin duen harremanaz: "Politikan ez gaude elkarrekin errietan ibiltzeko; ni ez naiz horrelako borroketan sartuko"
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Euskadi Irratiko mikrofonoen aurrean esan du, oro har, egunerokoan PSE-EErekin harremana ona dela. "Egunen batean gustatzen ez zaigun zerbait entzun behar badugu, ba onartu egin beharko dugu, baina gu ez gaude hemen horretarako".