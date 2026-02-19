Jon Enparantza y Arantza Zulueta ingresan en la prisión de Martutene
El pasado 3 de febrero la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión para cumplir la condena establecida en 2022. Han acudido a prisión por sus propios medios.
Los abogados Jon Enparantza y Arantza Zulueta han ingresado este jueves en la prisión de Martutene, después de que la Audiencia Nacional (AN) ordenara su ingreso en prisión el pasado 3 de febrero, para poder cumplir las penas que se les impusieron en la resolución del juicio por el sumario 13/13. Los abogados han acudido voluntariamente este mediodía a la prisión donostiarra.
Tras su detención en 2010 y el juicio celebrado once años después, la Audiencia Nacional determinó sus condenas en 2022. Zulueta fue condenada 7 años y medio de prisión por "pertenencia a organización terrorista", depósito de armas y explosivos, y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Enparantza fue condenado a 4 años de prisión por pertenencia a ETA.
Las penas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo en enero de 2026, una vez desestimados los recursos presentados, tras lo cual el auto emitido por la sección cuarta de lo Penal de la AN ordenó la entrada en prisión, advirtiéndoles de que si no cumplían la orden emitiría órdenes de busca y captura.
Las defensas de ambos abogados han interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional.
